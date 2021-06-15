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В Волгоградской области избили муфтия
В Волгоградской области избили муфтия - РИА Новости, 15.06.2021
В Волгоградской области избили муфтия
Муфтия Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифаха Мохамада избили в ходе дорожного конфликта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:24
2021-06-15T15:24
2021-06-15T16:07
религия
гумвд
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Муфтия Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифаха Мохамада избили в ходе дорожного конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Как сообщил РИА Новости сам муфтий, инцидент произошел в понедельник в городе Волжский. Он остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить пожилого мужчину. "Там круговое движение довольно опасное, а рядом ехал джип. Водитель, видимо, хотел успеть проскочить, но из-за меня был вынужден тоже остановиться. А потом он начал на меня кричать, ругаться матом. Я попросил прекратить, мы оба люди немолодые, но он не прекращал. Я вышел из машины, чтобы его успокоить, но разговора не вышло, он меня избил и сбежал", - сказал Бата.Он отметил, что успел сфотографировать мужчину и обратился в полицию. По словам муфтия, у него сломан нос и сотрясение головного мозга.В полиции подтвердили факт дорожного конфликта между муфтием и другим водителем. "(Есть) факт обращения с заявлением по факту получения в дорожном конфликте между двумя автомобилистами травм волжским муфтием. Все участники конфликта установлены, по заявлению проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД.
https://ria.ru/20210529/proisshestvie-1734757433.html
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религия, гумвд, волгоградская область, волжский, происшествия
В Волгоградской области избили муфтия
15:24 15.06.2021 (обновлено: 16:07 15.06.2021)
Муфтия Волгоградской области избили из-за конфликта на дороге