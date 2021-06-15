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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210615/moleben-1737053458.html
Верующие УПЦ пришли к зданию Рады с призывами остановить дискриминацию
Верующие УПЦ пришли к зданию Рады с призывами остановить дискриминацию - РИА Новости, 15.06.2021
Верующие УПЦ пришли к зданию Рады с призывами остановить дискриминацию
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) совершают молебен у здания Верховной рады в Киеве с целью защитить свою церковь от дискриминации,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:08
2021-06-15T12:08
религия и мировоззрение
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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) совершают молебен у здания Верховной рады в Киеве с целью защитить свою церковь от дискриминации, сообщила во вторник пресс-служба УПЦ.В апреле глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент сообщил, что верующие УПЦ требуют от властей страны отменить законы, которые привели к "напряжению в религиозной сфере" на Украине и нарушают права прихожан."Верующие и духовенство из разных епархий Украинской православной церкви совершают молитвенное стояние возле Верховной рады Украины. Они собрались, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к УПЦ и защитить свою церковь от антиконституционных законов и дискриминации… Молебен под стенами Рады возглавили иерархи УПЦ", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. По данным пресс-службы, после этого верующие отправятся к офису президента Украины Владимира Зеленского, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.Также в УПЦ сообщили, что верующие намерены передать депутатам обращение с двумя законопроектами, цель которых - отменить законы о "принудительной смене названия церкви" и "церковном рейдерстве", которые были приняты, когда президентом страны был Петр Порошенко.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который мог лишить каноническую УПЦ ее названия. Минкульт Украины обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ Минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда Минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской православной церкви.
https://ria.ru/20210603/zakhvaty-1735314650.html
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facebook, константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина

Верующие УПЦ пришли к зданию Рады с призывами остановить дискриминацию

12:08 15.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Костин / Перейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. 18 мая 2017
Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Григорий Костин
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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) совершают молебен у здания Верховной рады в Киеве с целью защитить свою церковь от дискриминации, сообщила во вторник пресс-служба УПЦ.
В апреле глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент сообщил, что верующие УПЦ требуют от властей страны отменить законы, которые привели к "напряжению в религиозной сфере" на Украине и нарушают права прихожан.
"Верующие и духовенство из разных епархий Украинской православной церкви совершают молитвенное стояние возле Верховной рады Украины. Они собрались, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к УПЦ и защитить свою церковь от антиконституционных законов и дискриминации… Молебен под стенами Рады возглавили иерархи УПЦ", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. По данным пресс-службы, после этого верующие отправятся к офису президента Украины Владимира Зеленского, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.
Также в УПЦ сообщили, что верующие намерены передать депутатам обращение с двумя законопроектами, цель которых - отменить законы о "принудительной смене названия церкви" и "церковном рейдерстве", которые были приняты, когда президентом страны был Петр Порошенко.
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который мог лишить каноническую УПЦ ее названия. Минкульт Украины обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ Минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда Минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской православной церкви.
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