https://ria.ru/20210615/moldaviya-1736643871.html

Владимир Воронин: в Молдавии работает много агентов влияния Фонда Сороса

Владимир Воронин: в Молдавии работает много агентов влияния Фонда Сороса - РИА Новости, 15.06.2021

Владимир Воронин: в Молдавии работает много агентов влияния Фонда Сороса

Экс-президент Молдавии, глава Компартии и сопредседатель избирательного блока "Коммунисты и социалисты" Владимир Воронин рассказал в интервью РИА Новости о том, РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:00

2021-06-15T10:00

2021-06-15T10:13

владимир воронин

молдавия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736657724_24:0:1967:1093_1920x0_80_0_0_55e66e52184c4f415e637a3f4c5cdbd7.jpg

Экс-президент Молдавии, глава Компартии и сопредседатель избирательного блока "Коммунисты и социалисты" Владимир Воронин рассказал в интервью РИА Новости о том, какова вероятность протестов в стране после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 11 июля, почему республика может лишиться суверенитета, кто из международных партнеров пытается влиять на решения внутри страны, а также какова вероятность повторения госпереворота в Молдавии.– Начнем с главного: вы заявили, что решили участвовать в выборах в блоке с Партией социалистов, поскольку ваша общая цель – спасти Молдавию. Что вы считаете на сегодняшний день главной угрозой для страны и почему бороться с этой опасностью решили общими силами?– Такое заявление, с таким смысловым содержанием как "спасти Молдавию" состоит из составляющих: спасти Молдавию от коррупционеров, спасти Молдавию от олигархов, спасти Молдавию от нищеты, спасти Молдавию от потери государственности и суверенитета. Это содержание общего лозунга "Спасти Молдавию".– Что, по-вашему, угрожает суверенитету республики?– Нашему суверенитету грозят и внутренние, и внешние угрозы. Все 30 лет продолжается нашествие национализма, унионизма (идеи объединения Молдавии с Румынией – ред.) и румынизма. Постепенно, по чуть-чуть, этим структурам, оплачиваемым извне, прежде всего из Румынии и из других международных источников, удается продвинуться по этой теме. Они не могли набрать конституционное большинство и изменить 13 статью Конституции, в которой наш государственный язык называется молдавским, так они через таких предателей, как Александр Тэнасе, который был председателем Конституционного суда, подняли декларацию о независимости выше текста самой конституции. Хотя любой мало-мальски образованный человек понимает, что декларация независимости носит политико-социальный характер и является заявлением о намерениях того или иного государства. Таким образом румынский утвердили "типа государственным" языком Молдавии.У нас есть вопросы, связанные с нашими соседями, с Румынией. У нас до сих пор не делимитирована граница с Румынией. Когда я был президентом, лично дважды договаривался с тогдашним президентом Траяном Бэсеску, что наша делегация из специалистов всех областей, кому положено, поедут в Бухарест, чтобы разработать окончательные документы по делимитированию государственных границ между Молдавией и Румынией. Две делегации поехали в Бухарест, каждая там просидела неделю и вернулась ни с чем. Между Молдавией и Румынией нет межгосударственного договора, а мы помним, что Румыния – член НАТО, член Евросоюза. Здесь у нас воспользовались тем, что после моего ухода с должности президента в течение двух лет не могли избрать президента, на эту должность попадали всякие проходимцы вроде Михая Гимпу (бывший лидер Либеральной партии – ред.). В декрете о введении двойного гражданства, который я подписал, был еще один пункт, что все государственные служащие, вся система правоохранительная, все судьи, все прокуроры, другие люди, находящиеся на службе в Молдавии, не имеют права иметь двойное гражданство. Гимпу отменил этот пункт, и сейчас все ходят с двумя паспортами в кармане, многие, по крайней мере, большинство. В том числе и так называемая президент Майя Санду.И вообще конституцию, которая в 2000 году была принята 98 депутатами из 101, поменяли пять членов Конституционного суда во главе с тем же Тэнасе. Раз мы парламентская республика, значит президент должен избираться в парламенте, но они поменяли это, и теперь президент избирается народом. Хотя пять человек не имеют права менять конституцию, суверенитет принадлежит народу, народ делегирует право менять конституцию или парламенту, или всенародному референдуму.Это все вместе говорит о том, что есть очень серьезные проблемы с суверенитетом страны, есть угроза потери суверенитета, если к власти придут прозападные силы, взращенные в Фонде Сороса, в разных структурах, имеющих определенные цели, носящие не совсем законный характер. Они могут полностью изменить положение дел в нашей стране и в любой день заявить, что Молдавия с завтрашнего дня объединяется с Румынией. В качестве кого они нас определят – автономия или уезд в этой Румынии – остается на их совести, но такая угроза есть. Исходя из этого эти выборы имеют большое, исключительное значение, не для каждого из нас, а для всех вместе, для всей страны, для всего народа, для всей Молдавии. Многие люди, к сожалению, очень многие не понимают до конца то, что мы им говорим, и наше предупреждение об этой реальной угрозе не до всех доходит. Может, есть объективная причина, связанная с той глубочайшей нищетой, бедностью, которая окутала большинство граждан нашей страны. Может тлетворное влияние огромного количества телеканалов – румынских и других, которые ежедневно, так сказать, поласкают мозги гражданам нашей страны. И агентов влияния здесь очень много работает через тот же Фонд Сороса. Посудите сами, 12 тысяч неправительственных организаций зарегистрированы в Молдавии сегодня. Конечно, они не финансируются из Российской Федерации или из Украины, они финансируются Западом, Фондом Сороса. Конечно их задача – не в том, чтобы укрепить Молдавию, бороться за развитие страны, не дать возможность изменить статус нейтралитета. Все это вместе является очень большой угрозой потери суверенитета.– Из ваших слов очевидно, что вы негативно относитесь к объединению с Румынией. А что вы думаете о вступлении Молдавии в Европейский союз?– Я думаю, что этот вопрос надо разделить на временные этапы. Во-первых, я считаю, что с подписанием Договора об ассоциации с ЕС явно поторопились. И не только потому, что проект договора не обсуждался ни в правительстве, ни в парламенте. Он прибыл в Молдавию в единственном экземпляре из Брюсселя, и то на английском языке. И правительство (Юрия) Лянкэ даже не потрудилось его перевести ни на молдавский, ни на русский, ни на какой – это раз.Второе, они не потрудились проанализировать, что заложено, какие обязанности берет Молдавия как ассоциированный член к ЕС. Эту обязанность взяли мы, наша Партия коммунистов, несмотря на то, что мы уже тогда были в оппозиции, проанализировали текст этого договора об ассоциации. Мы нашли 48 пунктов, обязанностей Молдавии перед ЕС, которые не характеризуют Молдавию ни с какой стороны. Рабочая группа из ЕС, которая разрабатывала это соглашение, взяла типовой проект, который был характерен для всех государств, ставших сперва ассоциированными членами и затем членами ЕС. В этом типовом проекте написали слово "Молдавия" и больше ничего не изменили. Мы пригласили сюда в Кишинев крупного специалиста, прибыл руководитель группы по подготовке проекта соглашения с Молдавией господин Люк Девин. Мы с ним сидели два дня и по косточкам разбирали все эти 48 пунктов, он согласился с 43 – что они не характерны для Молдавии, и Молдавия никогда их не сможет выполнить, а это уже проблема для того же вступления когда-нибудь. Девин сказал, что если наше правительство обратится в Брюссель, в ЕС, то эти 43 пункта пересмотрят – или уберут, или усовершенствуют. Мы написали это письмо правительству, никто из этого правительства даже не "хрюкнул", образно говоря, "ни ответа, ни привета". Даже не читали его, как не читали сам договор об ассоциации. Поэтому сейчас создается этот нигилизм политический, гуманитарный даже, безграмотность. Поэтому я говорю, что вопрос о членстве надо делить на этапы. Надо сперва выполнить все требования договора об ассоциации с первого до последнего и еще ряд других положений, которые требуются для страны, вступающей в ЕС. Это мы подготовили, будучи у власти, договор о безвизовом режиме со странами ЕС. Первое время мы решали вопрос выдачи виз через посольство Венгрии. А потом мы выполнили всю программу, которая требуется Евросоюзу для принятия решения о безвизовом режиме с Молдавией. Когда мы ушли, оставалось только поставить подпись.Пока никаких серьезных движений по европейскому направлению нет. Наша партия не против европейской модернизации страны, мы не можем не понимать, что мы в центре Европы, что пути наши – на Восток, на Запад, что мы должны выйти на международный рынок, что мы должны получить различные европейские стандарты, чтобы выйти на этот рынок. Мы понимаем это прекрасно. Эту работу надо делать. Но не так, как заявила президент несколько дней назад, что надо выгнать всех подряд и брать непрофессионалов. Вроде всех, кто был до сих пор набрали по принципу профессионализма, хотя сам Лянкэ оказался неграмотным человеком, остальные ничего не могут делать ни в одном министерстве. А сейчас еще такая профанация, которую придумывает президент. Так мы о ЕС и через 99 лет будем говорить, но не будем двигаться.– Вернемся к теме выборов. Вы неоднократно подчеркивали, что участвуете в выборах не вместе с социалистами, а рядом с ними. Будет ли существовать блок двух партий в парламенте, или он разделится на две отдельные фракции?– Этот вопрос стандартный, он присутствует везде и всюду. Мы не торопимся с ответом на этот вопрос, все зависит от результатов выборов, какое количество избирателей нас поддержит, и сколько мандатов мы получим в новом парламенте. Если это будет численность, позволяющая руководить страной, то делиться будет ошибкой. Наоборот, надо объединять все усилия, все силы и создать нормальное, абсолютно профессиональное правительство, на все остальные должности – профессионалов высшей квалификации. Та программа, с которой блок "Коммунисты и социалисты" идет на выборы, это де-факто программа будущего правительства. Бери ее, будущее правительство, открывай, дели на составляющее, поставь сроки исполнения и исполнителей не забудь написать. Если у нас будет парламентское большинство, конечно, нам надо идти одной командой, формировать правительство, органы руководства страной в парламенте и выполнять те требования и задачи, которые стоят перед страной. Любая платформа, любая программа на день составления соответствует истине, но завтра жизнь выдвигает новые требования, через полгода, через год появляются новые требования, новые условия, возникают новые ситуации. Да, надо ориентироваться на все, что было сказано, что избирателям гарантировано получение того, что им было обещано. Но всегда надо делать намного больше, намного быстрее и намного лучше.– То есть готовы ли вы взять на себя ответственность за формирование правительства?– Мы никогда не уходили от ответственности. В 2001, в 2005 годах Молдавия развивалась нормально, положение дел в стране было спокойным, нормальным, люди начали ощущать динамику развития через улучшение благосостояния, через повышение пенсии, через зарплаты, через решение других вопросов, которыми живет человек. – Обсуждали с Игорем Додоном, как будете делить должности после выборов?– Нет, мы не те люди, что делят шкуру неубитого медведя. Не обсуждали и не собираемся обсуждать.– Если после выборов ни одна из партий или блоков не сможет получить большинство мест в парламенте, то готовы ли вы вступить с кем-либо в коалицию?– Я – нет, и наша партия отдельно не будет вступать ни с кем. Думаю, что и социалистам отдельно не с кем будет вступать. Даже относясь с большим коэффициентом недоверия к осуществляемым чуть ли не ежедневно социологическим опросам, видно, что в парламент попадают от силы три политформирования. Их этих трех на сегодняшний день нам не с кем объединяться. Партия "Действие и солидарность" – это де-факто ЛДПМ (Либерал-демократическая партия Молдовы – ред.), спрятанная, чтобы скрыть преступления, которые совершили (экс-премьер Владимир) Филат и его команда, а на самом деле он стоит сейчас за спиной и манипулирует мадам президентом. Естественно мы ни за что не составим с уголовниками, с преступниками с предателями никаких союзов и никаких соглашений. Есть вопросы по Илану Шору, он осужден, дело доведено до Апелляционной палаты, которая много лет решает, виноват Шор или не виноват. Мы очень осторожны в подборе с кем, куда идти, в подборе друзей.– Выборы в стране редко проходят спокойно. Как вы оцениваете вероятность протестов в этом году после оглашения результатов голосования?– Если не выиграет команда Филата и Санду, то учитывая опыт Филата от 7 апреля 2009 года по организации государственного переворота, скорее всего, они придумают выход, потому что Запад, Фонд Сороса и румыны на эти выборы имеют большие надежды, большие расчеты строят и большие инвестиции делают в расходование средств по подкупу избирателей, по фальсификации выборов и т.д. Вы видите, какая "драка" продолжается вторую неделю по вопросу, сколько избирательных участков создавать на Востоке и на Западе для диаспоры. Это уже начало возможной конфронтации. Наш блок не будет конфронтировать ни с кем, не выйдем на конфронтацию.У нас, у коммунистов всегда воровали голоса. У нас в 2009 году на выборах 5 апреля украли два мандата. С 5 на 6, когда было подсчитано 99 % голосов у нас было 62 мандата, утром, когда ЦИК объявлял предварительные результаты, оказалось, что уже 60 мандатов. Мы потребовали пересчета. А через две недели глава ЦИК Юрий Чокан заявил, что невозможен пересчет, потому что избирательные бюллетени со всей страны собирали в бумажные мешки, грузили в машины, и по дороге эти мешки порвались, бюллетени улетели и летают до сих пор. Так к власти пришли мошенники, бандиты, контрабандисты, взяточники, олигархи, мафиози, коррупционеры и прочая нечистая сила. Запад аплодировал, кричал "ура-ура", выборы демократичные в Молдавии, раз не выиграли коммунисты. Если бы мы выиграли, то сказали бы, что мы использовали административный ресурс.Вообще сейчас надо вести вопрос не вокруг диаспоры. После выборов надо разработать специальный закон о том, что такое диаспора вообще, и сколько лет человек после отъезда может голосовать. До тех пор, пока он не стал гражданином той страны? Чуть раньше или чуть позже? Это надо решать, надо посмотреть международную практику. Но есть другой простой вопрос, и никто не хочет его решать. В Киргизии, которая окружена горами, уже несколько выборов в различные органы проводят при помощи электронной урны для голосования. Опустил бюллетень в урну, сразу идет подсчет голосования, председатель ЦИК нажал на кнопку, сразу есть результаты голосования. Не надо никуда прятать бюллетени, не надо из стопки коммунистов брать бюллетени и переносить либералам или другим. То есть, не надо фальсификацией заниматься. Местным об этом говорить бесполезно, они на это только и рассчитывают. Я говорю западным просветителям, которые сюда приезжают. Не давайте нам деньги, потому что деньги все равно воруют, дайте готовые электронные урны для голосования, чтобы мы их подключили и знали, что не будут обманывать. Будут дурить на списках избирателей, но будем знать, что с подсчетом все нормально. Киргизия смогла это решить, а у нас через дорогу Румыния, Европейский союз, и мы можем это решить. Это делается специально, это делается целенаправленно.– Опасаетесь ли вы повторения событий 2009 года, когда в результате беспорядков и погромов произошла смена власти в стране?– Я не думаю, хотя бы потому, что я не хочу думать, что может повториться такая ситуация. Тогда тоже ничего не предвещало. Филат за несколько месяцев до этого водил детишек в зеленых курточках от дома правительства до администрации президента, у них был штандарт, на котором было написано, сколько дней осталось не до 5 апреля, до дня выбора, а до 7 – именно тот день, когда была попытка государственного переворота. Я не хочу думать об этом, потому что я не хочу, чтобы это повторилось. Именно с 7 апреля Молдавия пошла не туда, куда надо, пошла по наклонной. Поменяли конституцию, в парламент проникли проходимцы, которые продавали себя то в одну, то в другую фракцию. В стране установился режим мафии, режим олигархии, режим коррупции. Я не хочу об этом думать, потому что по такому пути нельзя стране развиваться, и народ ничего не будет от этого иметь.– В какой ситуации коммунисты и социалисты будут готовы сами вывести людей на улицы?– Нет, не будет такой ситуации. Даже праздновать победу мы будем тихо, потому что победа ко многому обязывает. Это не победа в соревновании, где тебе на шею повесили золотую медаль, и ты ушел, ты свободен. Победа значит, что с завтрашнего дня ты впрягаешься всеми силами, всеми усилиями, всеми существующими методами, возможностями, способностями личностными и впрягаешь людей в реализацию победы. Победа – это начало работы, которую должна осуществить та команда, которая победит на выборах, а не почивание на лаврах четыре года.– Какими должны быть отношения Молдавии и России?– Молдавия должна быть там, где есть наш интерес, мы обязаны дружить, иметь хорошие отношения со всеми странами, со всеми государствами – и поближе географически расположенными к Молдавии, и подальше. Это нам удалось, когда мы пришли к власти в 2001 году. Тогда все западные медийные источники трубили, кричали, что Молдавия будет изолирована, что будет карантин, никто к нам не будет приезжать, мы никуда не будем ездить, потому что коммунистический режим, потому что диктатура, потому что, потому что, потому что... Всякий бред и всякая дуристика. Мы доказали, что при правильной постановке внешнеполитической деятельности государственных органов, начиная с президента, возможно иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Первый договор, который мы подписали, был договор о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Я очень благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку той преамбулы, которая говорит, что РФ признает Молдавию в границах августа 1991 года, то есть единой и неделимой. Договоры мы имели со многими странами, межправительственные соглашения. Я был единственным президентом, который осуществил официальный визит в США. Меня, коммуниста, приняли Папа Римский и король Бельгии, и король Швеции, и князь Лихтенштейна. Нам надо вести умную политику малого государства, чтобы быть друзьями со всеми, а не искать геополитических партнеров в одном месте в ущерб другим интересам и другим сторонам.– Контактируете ли сейчас с кем-то из российских властей?– Официально нет. Коммунистическая партия входит в Союз коммунистических партий на платформе КПСС, в которую объединены все коммунистические партии всех бывших советских социалистических республик.– Сожалеете ли о том, чего не сделали, будучи президентом Молдавии? Что бы сделали по-другому?– Сожалеть никогда не поздно, но всегда бесполезно – это еврейская древняя пословица, она очень мудрая и соответствует реалиям. Иногда возникают вопросы. Что на определенных направлениях можно было бы успеть больше. Но мы оставили страну в развитии, в динамике роста, мы оставили страну стабильной. К примеру, в 2008 году, когда на всем земном шаре бунтовал экономический кризис, Молдавия была признана одной из пяти стран с самой стабильной финансовой системой. Это успех, это признание международной организации. Всегда есть такое, что сделал одну работу и надо другую, повысили пенсию на 20% – люди хотят на 30%, повысили зарплату – люди хотят еще выше, надо решать проблему рабочих мест, не закончили мы газификацию, довели ее до 92%, они ее так и не закончили. А мы за те годы в критическом финансово-экономическом положении, потому что мы кредиты не брали, МВФ от нас ушел, мы еще и долги возвращали, смогли провести газификацию. Пределов совершенству нет, иначе человеческая цивилизация уже закончила бы свое развитие.– У Кишинева до сих пор остаются напряженные отношения с Тирасполем. Может, нужно было подписать подготовленный Дмитрием Козаком документ?– Нет. Вы не читали интервью (бывшего лидера Приднестровья – ред.) Игоря Смирнова, в котором он говорил, что если бы Воронин подписал тот меморандум, то мы бы уже давно стали независимыми? Я это видел в тексте меморандума, я видел, что такая возможность у Приднестровья появляется. Кроме того, 11 статья конституции Молдавии говорит о постоянном нейтралитете Молдавии. Наличие вооруженных сил, наличие военной базы, которые были в последний момент внесены в проект этого меморандума, не давали мне права его подписать и нарушать конституцию. Если бы я его подписал, я бы нарушил конституцию, на которой я клялся, когда давал присягу президента.– Что думаете про известных молдавских олигархов? Какова их роль в молдавской политике?– У нас путают много понятий. Если спросить простого человека, как он может расшифровать слово олигарх, он скажет "вор". Это не совсем так. У нас масштаб олигархата очень незначительный в денежном выражении, это не олигарх российский, это не олигарх украинский, это олигарх молдавский, который имеет чуть больше, чем другие. Опасна другая ситуация. Во всех станах мира, которые развиваются экономически стабильно, уровень этой стабильности обеспечивает средний класс, а не олигархи и не самые бедные. А у нас прослойка среднего класса – это 5-7%. Вот над чем должна работать новая власть, создавать условия для среднего класса: налоговые, экономические, экспортно-импортные. Вот для чего мы должны дружить со многими странами, чтобы осуществлять торговые экспортно-импортные отношения, чтобы развивалась страна. Зачем мне кататься куда-то, если я не привезу ничего для страны обратно. Средний класс надо развивать, а ярко выраженных олигархов у нас нет в Молдавии.– Как относитесь к теме молдавских мигрантов, довольны ли их условиями в России?– Надо, чтобы правительство выделило, как особо важный, вопрос о (социальном – ред.) соглашении. Проблема и в том, что нет учета людей, которые уезжают за границу. Это мешает сейчас при подсчете участков за рубежом. Но это нужно, чтобы понять, что, к примеру, в Италии работают 350 тысяч наших граждан. Нужно выяснить, какие условия итальянское правительство гарантирует для наших граждан, какие социальные льготы они будут иметь сейчас и после ухода на пенсию. Кто им будет платить пенсию? Молдавия или итальянское правительство? Я для примера говорю итальянское, можно говорить португальское правительство, российское правительство. Речь идет не о стране, а о принципе. Надо брать все положительное, что есть в международной практике, и использовать у нас.– Если сейчас вернетесь к власти, будете ли лоббировать увеличение поставок молдавского вина в Россию?– Не только в Россию. Надо расширять рынок стран, которые будут покупать наше вино. Вы не знаете, что, к примеру, продукция фирмы Asconi, продается в Италии, причем не на нижних полках, а на средних и выше средних. И винную продукцию, и плодовоовощную продукцию, и любую другую продукцию нам надо популяризировать во время визитов, во время встреч. Должно лучше работать министерство экономики, должна лучше работать Торгово-промышленная палата, должны работать сами экономические агенты, сами искать рынки. Сейчас это возможно через социальные сети, сейчас это возможно.

https://ria.ru/20210607/parlament-1736016449.html

https://ria.ru/20210605/uchastki-1735832718.html

https://ria.ru/20210521/moldaviya-1733244521.html

https://ria.ru/20210601/moldaviya-1735173683.html

https://ria.ru/20210525/maoldaviya-1733889328.html

https://ria.ru/20210605/pridnestrove-1735766539.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир воронин, молдавия, интервью