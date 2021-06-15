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Наука
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На МКС хотят отправлять ученых
На МКС хотят отправлять ученых - РИА Новости, 15.06.2021
На МКС хотят отправлять ученых
Роскосмос планирует готовить по укороченной программе ученых и отправлять их на Международную космическую станцию, чтобы они сами ставили эксперименты, сообщил... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:35
2021-06-15T19:35
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует готовить по укороченной программе ученых и отправлять их на Международную космическую станцию, чтобы они сами ставили эксперименты, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."По итогам проекта "Вызов" определимся, когда, в какие полетные периоды мы сможем отправлять профессионального космонавта как командира экипажа, который будет доставлять на орбиту получивших первенство в некотором отборе молодых учёных, которые полетят туда со своим инструментарием и возможностью проведения экспериментов на борту МКС", - сказал он на пресс-конференции в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.Он уточнил, что подготовка к полету будет полноценной, но лишь сжатой по срокам.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
На МКС хотят отправлять ученых
19:35 15.06.2021
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : NASA/Роскосмос

Роскосмос хочет отправлять на МКС ученых, чтобы они проводили там эксперименты

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует готовить по укороченной программе ученых и отправлять их на Международную космическую станцию, чтобы они сами ставили эксперименты, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"По итогам проекта "Вызов" определимся, когда, в какие полетные периоды мы сможем отправлять профессионального космонавта как командира экипажа, который будет доставлять на орбиту получивших первенство в некотором отборе молодых учёных, которые полетят туда со своим инструментарием и возможностью проведения экспериментов на борту МКС", - сказал он на пресс-конференции в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
Он уточнил, что подготовка к полету будет полноценной, но лишь сжатой по срокам.
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НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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