https://ria.ru/20210615/mks-1737135048.html

На МКС хотят отправлять ученых

На МКС хотят отправлять ученых - РИА Новости, 15.06.2021

На МКС хотят отправлять ученых

Роскосмос планирует готовить по укороченной программе ученых и отправлять их на Международную космическую станцию, чтобы они сами ставили эксперименты, сообщил... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T19:35

2021-06-15T19:35

2021-06-15T19:35

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует готовить по укороченной программе ученых и отправлять их на Международную космическую станцию, чтобы они сами ставили эксперименты, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."По итогам проекта "Вызов" определимся, когда, в какие полетные периоды мы сможем отправлять профессионального космонавта как командира экипажа, который будет доставлять на орбиту получивших первенство в некотором отборе молодых учёных, которые полетят туда со своим инструментарием и возможностью проведения экспериментов на борту МКС", - сказал он на пресс-конференции в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.Он уточнил, что подготовка к полету будет полноценной, но лишь сжатой по срокам.

https://ria.ru/20210615/nasa-1737099538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин