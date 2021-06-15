https://ria.ru/20210615/mishustin-1737077850.html

Мишустин призвал контролировать наличие препаратов для вакцинации

Мишустин призвал контролировать наличие препаратов для вакцинации - РИА Новости, 15.06.2021

Мишустин призвал контролировать наличие препаратов для вакцинации

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости контролировать наличие всех необходимых для вакцинации препаратов в больницах и поликлиниках,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:15

2021-06-15T14:15

2021-06-15T14:15

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здоровье - общество

михаил мишустин

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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости контролировать наличие всех необходимых для вакцинации препаратов в больницах и поликлиниках, сейчас их достаточно.Премьер во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа и затронул, в том числе, вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинации."Необходимо тщательно контролировать, чтобы, соответственно, все необходимые препараты были в наличии, их сейчас достаточно. И конечно, своевременно и вовремя чтобы они доставлялись в больницы и поликлиники", - заявил Мишустин, говоря об организации процесса вакцинации.

https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737072408.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, северо-кавказский федеральный округ, здоровье - общество, михаил мишустин, пятигорск, общество