Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/mishustin-1737077850.html
Мишустин призвал контролировать наличие препаратов для вакцинации
Мишустин призвал контролировать наличие препаратов для вакцинации - РИА Новости, 15.06.2021
Мишустин призвал контролировать наличие препаратов для вакцинации
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости контролировать наличие всех необходимых для вакцинации препаратов в больницах и поликлиниках,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:15
2021-06-15T14:15
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
северо-кавказский федеральный округ
здоровье - общество
михаил мишустин
пятигорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737067145_0:255:2904:1889_1920x0_80_0_0_362bc59461402447dcf3a0f93baba125.jpg
ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости контролировать наличие всех необходимых для вакцинации препаратов в больницах и поликлиниках, сейчас их достаточно.Премьер во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа и затронул, в том числе, вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинации."Необходимо тщательно контролировать, чтобы, соответственно, все необходимые препараты были в наличии, их сейчас достаточно. И конечно, своевременно и вовремя чтобы они доставлялись в больницы и поликлиники", - заявил Мишустин, говоря об организации процесса вакцинации.
https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737072408.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
пятигорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737067145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a7e3677d1172872fde0493e66461569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, северо-кавказский федеральный округ, здоровье - общество, михаил мишустин, пятигорск, общество
Мишустин призвал контролировать наличие препаратов для вакцинации
14:15 15.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа
Михаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Мишустин заявил, что надо контролировать наличие всех необходимых для вакцинации препаратов

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости контролировать наличие всех необходимых для вакцинации препаратов в больницах и поликлиниках, сейчас их достаточно.
Премьер во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа и затронул, в том числе, вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинации.
"Необходимо тщательно контролировать, чтобы, соответственно, все необходимые препараты были в наличии, их сейчас достаточно. И конечно, своевременно и вовремя чтобы они доставлялись в больницы и поликлиники", - заявил Мишустин, говоря об организации процесса вакцинации.
Михаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
13:48Распространение коронавируса
Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСеверо-Кавказский Федеральный округЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинПятигорскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
Лента новостейМолния