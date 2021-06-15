Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/minirovanie-1737014663.html
В Красноярском крае пьяный шутник "заминировал" стадион
В Красноярском крае пьяный шутник "заминировал" стадион - РИА Новости, 15.06.2021
В Красноярском крае пьяный шутник "заминировал" стадион
Полиция города Железногорска Красноярского края задержала местного жителя, который, находясь состоянии алкогольного опьянения, сообщил об опасном предмете на... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T06:49
2021-06-15T06:49
красноярский край
железногорск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Полиция города Железногорска Красноярского края задержала местного жителя, который, находясь состоянии алкогольного опьянения, сообщил об опасном предмете на стадионе, где проходил открытый чемпионат детской футбольной лиги, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.По ее данным, инцидент произошел в понедельник на стадионе "Труд".Во время обследования опасных предметов или веществ не было обнаружено. В результате полиция совместно с сотрудниками УФСБ по краю задержали позвонившего 46-летнего мужчину."Мотивов своего поступка нетрезвый железногорец пояснить не смог. Следственным отделом МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело... Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает пресс-служба.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи за "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предполагает до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210615/minirovanie-1737014408.html
https://ria.ru/20210522/rostov-na-donu-1733475100.html
красноярский край
железногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, железногорск , происшествия
В Красноярском крае пьяный шутник "заминировал" стадион
06:49 15.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Пьяный житель Железногорска "заминировал" стадион, где шел чемпионат детской футбольной лиги

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Полиция города Железногорска Красноярского края задержала местного жителя, который, находясь состоянии алкогольного опьянения, сообщил об опасном предмете на стадионе, где проходил открытый чемпионат детской футбольной лиги, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
По ее данным, инцидент произошел в понедельник на стадионе "Труд".
"Во время завершения открытого чемпионата детской футбольной лиги... в дежурную часть полиции поступило сообщение о звонке неизвестного мужчины, который сообщил, что в здании стадиона якобы находится предмет, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан. На место происшествия незамедлительно выехали руководители экстренных служб города, следственно-оперативная группа МУ МВД и кинологи. С территории спортивного сооружения было эвакуировано 60 человек, в том числе 39 детей", - говорится в сообщении.
Во время обследования опасных предметов или веществ не было обнаружено. В результате полиция совместно с сотрудниками УФСБ по краю задержали позвонившего 46-летнего мужчину.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
06:37
В Новосибирске проверяют детсады из-за сообщений о "минировании"
"Мотивов своего поступка нетрезвый железногорец пояснить не смог. Следственным отделом МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело... Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает пресс-служба.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи за "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предполагает до 5 лет лишения свободы.
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 18:52
Посетителей ростовского ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
 
Красноярский крайЖелезногорскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
Лента новостейМолния