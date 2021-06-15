В Красноярском крае пьяный шутник "заминировал" стадион
Пьяный житель Железногорска "заминировал" стадион, где шел чемпионат детской футбольной лиги
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Полиция города Железногорска Красноярского края задержала местного жителя, который, находясь состоянии алкогольного опьянения, сообщил об опасном предмете на стадионе, где проходил открытый чемпионат детской футбольной лиги, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
По ее данным, инцидент произошел в понедельник на стадионе "Труд".
"Во время завершения открытого чемпионата детской футбольной лиги... в дежурную часть полиции поступило сообщение о звонке неизвестного мужчины, который сообщил, что в здании стадиона якобы находится предмет, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан. На место происшествия незамедлительно выехали руководители экстренных служб города, следственно-оперативная группа МУ МВД и кинологи. С территории спортивного сооружения было эвакуировано 60 человек, в том числе 39 детей", - говорится в сообщении.
Во время обследования опасных предметов или веществ не было обнаружено. В результате полиция совместно с сотрудниками УФСБ по краю задержали позвонившего 46-летнего мужчину.
"Мотивов своего поступка нетрезвый железногорец пояснить не смог. Следственным отделом МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело... Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает пресс-служба.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи за "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предполагает до 5 лет лишения свободы.