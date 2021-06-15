https://ria.ru/20210615/minirovanie-1737014663.html

В Красноярском крае пьяный шутник "заминировал" стадион

В Красноярском крае пьяный шутник "заминировал" стадион - РИА Новости, 15.06.2021

В Красноярском крае пьяный шутник "заминировал" стадион

Полиция города Железногорска Красноярского края задержала местного жителя, который, находясь состоянии алкогольного опьянения, сообщил об опасном предмете на... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T06:49

2021-06-15T06:49

2021-06-15T06:49

красноярский край

железногорск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Полиция города Железногорска Красноярского края задержала местного жителя, который, находясь состоянии алкогольного опьянения, сообщил об опасном предмете на стадионе, где проходил открытый чемпионат детской футбольной лиги, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.По ее данным, инцидент произошел в понедельник на стадионе "Труд".Во время обследования опасных предметов или веществ не было обнаружено. В результате полиция совместно с сотрудниками УФСБ по краю задержали позвонившего 46-летнего мужчину."Мотивов своего поступка нетрезвый железногорец пояснить не смог. Следственным отделом МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело... Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает пресс-служба.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи за "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предполагает до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210615/minirovanie-1737014408.html

https://ria.ru/20210522/rostov-na-donu-1733475100.html

красноярский край

железногорск

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красноярский край, железногорск , происшествия