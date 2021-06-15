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В Абхазии поручили усилить меры по обеспечению безопасности туристов
В Абхазии поручили усилить меры по обеспечению безопасности туристов - РИА Новости, 15.06.2021
В Абхазии поручили усилить меры по обеспечению безопасности туристов
Президент Абхазии Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов, сообщает пресс-служба главы республики по итогам совещания после... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:06
2021-06-15T16:33
абхазия
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СУХУМ, 15 июн – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов, сообщает пресс-служба главы республики по итогам совещания после ранения двух россиян из-за стрельбы в пансионате в Пицунде.В ночь с 14 на 15 июня российские туристы получили ранения во время стрельбы в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда. Они доставлены в сочинскую больницу. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат на контроле ситуацию со стрельбой. Стрелявшим оказался житель Абхазии Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей.В работе совещания приняли участие глава кабмина Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициния, секретарь совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, руководители правоохранительных органов Гагрского района.Президент назвал преступление, совершенное в отношение гостей, преступлением против республики."Аслан Бжания дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов", - говорится в сообщении.Глава республики также поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. "Аслан Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе", - уточнили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210615/abkhaziya-1737088565.html
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абхазия
В Абхазии поручили усилить меры по обеспечению безопасности туристов
16:06 15.06.2021 (обновлено: 16:33 15.06.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции
Президент Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк

Президент Абхазии поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов

Читать ria.ru в
СУХУМ, 15 июн – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов, сообщает пресс-служба главы республики по итогам совещания после ранения двух россиян из-за стрельбы в пансионате в Пицунде.
В ночь с 14 на 15 июня российские туристы получили ранения во время стрельбы в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда. Они доставлены в сочинскую больницу. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат на контроле ситуацию со стрельбой. Стрелявшим оказался житель Абхазии Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
Пансионат Самшитовая Роща в Пицунде - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15:17В мире
В Абхазии рассказали о подробностях нападения на российских туристов
После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей.
В работе совещания приняли участие глава кабмина Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициния, секретарь совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, руководители правоохранительных органов Гагрского района.
Президент назвал преступление, совершенное в отношение гостей, преступлением против республики.
"Аслан Бжания дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов", - говорится в сообщении.
Глава республики также поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. "Аслан Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе", - уточнили в пресс-службе.
Кадры стрельбы в Самшитовой роще Абхазии
11:57
Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео
 
Абхазия
 
 
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