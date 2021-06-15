https://ria.ru/20210615/mery-1737098900.html

В Абхазии поручили усилить меры по обеспечению безопасности туристов

В Абхазии поручили усилить меры по обеспечению безопасности туристов - РИА Новости, 15.06.2021

В Абхазии поручили усилить меры по обеспечению безопасности туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов, сообщает пресс-служба главы республики по итогам совещания после... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:06

2021-06-15T16:06

2021-06-15T16:33

абхазия

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СУХУМ, 15 июн – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов, сообщает пресс-служба главы республики по итогам совещания после ранения двух россиян из-за стрельбы в пансионате в Пицунде.В ночь с 14 на 15 июня российские туристы получили ранения во время стрельбы в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда. Они доставлены в сочинскую больницу. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат на контроле ситуацию со стрельбой. Стрелявшим оказался житель Абхазии Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей.В работе совещания приняли участие глава кабмина Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициния, секретарь совета безопасности Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, руководители правоохранительных органов Гагрского района.Президент назвал преступление, совершенное в отношение гостей, преступлением против республики."Аслан Бжания дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов", - говорится в сообщении.Глава республики также поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. "Аслан Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе", - уточнили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/abkhaziya-1737088565.html

https://ria.ru/20210615/strelba-1737050939.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия