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СК раскрыл подробности ЧП с осквернением мемориала в Приморье школьницами
СК раскрыл подробности ЧП с осквернением мемориала в Приморье школьницами - РИА Новости, 15.06.2021
СК раскрыл подробности ЧП с осквернением мемориала в Приморье школьницами
Две школьницы, осквернившие мемориал Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве, до этого пили спиртное, сообщило СУ СК по Приморскому краю. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:20
2021-06-15T12:28
олег пешков
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Две школьницы, осквернившие мемориал Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве, до этого пили спиртное, сообщило СУ СК по Приморскому краю.Ведомство организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного по статье о вандализме. По ее результатам примут процессуальное решение.В СК добавили, что девушки также сорвали цветы на клумбе возле монумента.Ранее в прокуратуре Приморья РИА Новости рассказали, что инцидент произошел 14 июня. В УМВД также сообщили, что двух девочек 14 и 15 лет доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, информацию направят в органы образования Арсеньевского городского округа.Турецкий истребитель сбил самолет Олега Пешкова на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, а спускающегося с парашютом Пешкова боевики расстреляли еще в воздухе. Позже всех террористов, которые участвовали в этом нападении, уничтожили, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно. В память о Пешкове в Арсеньеве установили мемориал.
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олег пешков, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия
СК раскрыл подробности ЧП с осквернением мемориала в Приморье школьницами
10:20 15.06.2021 (обновлено: 12:28 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В СК заявили, что перед осквернением мемориала в Приморье школьницы пили спиртное

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Две школьницы, осквернившие мемориал Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве, до этого пили спиртное, сообщило СУ СК по Приморскому краю.
Ведомство организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного по статье о вандализме. По ее результатам примут процессуальное решение.
В СК добавили, что девушки также сорвали цветы на клумбе возле монумента.
Ранее в прокуратуре Приморья РИА Новости рассказали, что инцидент произошел 14 июня. В УМВД также сообщили, что двух девочек 14 и 15 лет доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, информацию направят в органы образования Арсеньевского городского округа.
Турецкий истребитель сбил самолет Олега Пешкова на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, а спускающегося с парашютом Пешкова боевики расстреляли еще в воздухе. Позже всех террористов, которые участвовали в этом нападении, уничтожили, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно. В память о Пешкове в Арсеньеве установили мемориал.
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