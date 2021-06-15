https://ria.ru/20210615/medik-1737056115.html
В Афганистане убили четырех медиков, прививавших людей от полиомиелита
В Афганистане убили четырех медиков, прививавших людей от полиомиелита - РИА Новости, 15.06.2021
В Афганистане убили четырех медиков, прививавших людей от полиомиелита
Четыре медика, участвовавшие в вакцинации населения Афганистана от полиомиелита, погибли в результате серии нападений в провинции Нангархар на востоке... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:23
2021-06-15T12:23
2021-06-15T12:23
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Четыре медика, участвовавшие в вакцинации населения Афганистана от полиомиелита, погибли в результате серии нападений в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Ariana News со ссылкой на местных чиновников.Как сообщается, вооруженные люди совершили нападения во вторник утром в четырех разных населенных пунктах провинции Нангархар. По данным телеканал, еще четверо медиков были ранены.Представитель губернатора провинции подтвердил серию атак на медиков, однако не привел деталей.Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападения.Ранее в марте источники в силах безопасности сообщили РИА Новости, что трое женщин-медиков, участвовавших в вакцинации населения Афганистана от полиомиелита, были убиты в городе Джелалабад.
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джелалабад, афганистан, в мире
В Афганистане убили четырех медиков, прививавших людей от полиомиелита
Боевики в Афганистане убили четырех медиков, прививавших людей от полиомиелита
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Четыре медика, участвовавшие в вакцинации населения Афганистана от полиомиелита, погибли в результате серии нападений в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Ariana News
со ссылкой на местных чиновников.
Как сообщается, вооруженные люди совершили нападения во вторник утром в четырех разных населенных пунктах провинции Нангархар. По данным телеканал, еще четверо медиков были ранены.
Представитель губернатора провинции подтвердил серию атак на медиков, однако не привел деталей.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападения.
Ранее в марте источники в силах безопасности сообщили РИА Новости, что трое женщин-медиков, участвовавших в вакцинации населения Афганистана от полиомиелита, были убиты в городе Джелалабад.