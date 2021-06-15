https://ria.ru/20210615/mcafee-1737149403.html

Основатель McAfee связал его преследование в США с политическими мотивами

Основатель McAfee связал его преследование в США с политическими мотивами - РИА Новости, 15.06.2021

Основатель McAfee связал его преследование в США с политическими мотивами

Основатель американской компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в США, в ходе... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T23:40

2021-06-15T23:40

2021-06-15T23:40

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МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Основатель американской компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в США, в ходе слушаний в Национальном суде Испании заявил, что отказывается от добровольной экстрадиции, поскольку, по его мнению, является жертвой политического преследования.Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако с 2014 до 2018 года не подавал налоговые декларации. Обвинение считает, что он также мог скрывать наличие недвижимости, автомобиля и яхты, которые были оформлены на других лиц.Во вторник состоялись слушания в Национальном суде, в ходе которых Джон Макафи опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере"."Я заплатил миллионы долларов налогов, и мои компании заплатили миллиарды долларов налогов", - заявил он в ходе заседания.Кроме того, Макафи считает, что обвинения связаны с тем, что он выступает "против коррупции в налоговых органах США", и даже дважды собирался баллотироваться на пост президента страны от Либертарианской партии."Думаю, что эти обвинения имеют политическую мотивацию", - сказал Макафи.Он также напомнил, что ему исполнилось 75 лет, и уже проведенные девять месяцев в заключении - "значительная часть времени", которое ему осталось. "Если меня экстрадируют в США, я почти точно проведу конец моей жизни в тюрьме", - сказал Макафи.

https://ria.ru/20210614/putin-1736943474.html

https://ria.ru/20210328/tyurma-1603166250.html

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