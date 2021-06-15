https://ria.ru/20210615/maski-1737028144.html

В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации

В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации - РИА Новости, 15.06.2021

В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации

Минздрав Израиля отменил требование об обязательном ношении масок в помещениях с 15 июня. Соответствующий документ подписал гендиректор ведомства Хези Леви. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:58

2021-06-15T09:58

2021-06-15T12:12

медицинские маски

здоровье - общество

прививки

юлий эдельштейн

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156006/71/1560067161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b3a185d42e6f849126e739298869212.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — РИА Новости. Минздрав Израиля отменил требование об обязательном ношении масок в помещениях с 15 июня. Соответствующий документ подписал гендиректор ведомства Хези Леви.Очередное послабление связано с благоприятной эпидемиологической обстановкой, что обусловлено в числе прочего активной прививочной кампанией.В апреле израильтянам разрешили не носить средства защиты на открытом воздухе, с 1 июня упразднили почти все другие ограничения.Теперь от масок могут отказаться все, кроме направляющихся на карантин, а также сотрудников и пациентов гериатрических учреждений (клиник для пожилых. — Прим. ред.). Отмечается, что для медиков разработают дополнительные инструкции.Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Израиле 20 декабря 2020 года. С 10 января граждане начали получать вторую дозу. Сейчас первый укол сделали более 5,4 миллиона человек, второй — более 5,1 миллиона. Полностью иммунизацию прошли свыше 50% жителей страны, численность населения которой составляет около девяти миллионов. В начале лета стали прививать подростков в возрасте 12-15 лет.Недавно министр здравоохранения Юлий Эдельштейн пообещал, что израильтянам позволят не носить маски в помещениях, если не будут расти показатели заболеваемости коронавирусом. Сейчас выявляют лишь единичные случаи.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицинские маски, здоровье - общество, прививки, юлий эдельштейн, коронавирус covid-19, израиль, в мире