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В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации
В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации - РИА Новости, 15.06.2021
В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации
Минздрав Израиля отменил требование об обязательном ношении масок в помещениях с 15 июня. Соответствующий документ подписал гендиректор ведомства Хези Леви. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:58
2021-06-15T12:12
медицинские маски
здоровье - общество
прививки
юлий эдельштейн
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — РИА Новости. Минздрав Израиля отменил требование об обязательном ношении масок в помещениях с 15 июня. Соответствующий документ подписал гендиректор ведомства Хези Леви.Очередное послабление связано с благоприятной эпидемиологической обстановкой, что обусловлено в числе прочего активной прививочной кампанией.В апреле израильтянам разрешили не носить средства защиты на открытом воздухе, с 1 июня упразднили почти все другие ограничения.Теперь от масок могут отказаться все, кроме направляющихся на карантин, а также сотрудников и пациентов гериатрических учреждений (клиник для пожилых. — Прим. ред.). Отмечается, что для медиков разработают дополнительные инструкции.Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Израиле 20 декабря 2020 года. С 10 января граждане начали получать вторую дозу. Сейчас первый укол сделали более 5,4 миллиона человек, второй — более 5,1 миллиона. Полностью иммунизацию прошли свыше 50% жителей страны, численность населения которой составляет около девяти миллионов. В начале лета стали прививать подростков в возрасте 12-15 лет.Недавно министр здравоохранения Юлий Эдельштейн пообещал, что израильтянам позволят не носить маски в помещениях, если не будут расти показатели заболеваемости коронавирусом. Сейчас выявляют лишь единичные случаи.
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медицинские маски, здоровье - общество, прививки, юлий эдельштейн, коронавирус covid-19, израиль, в мире
В Израиле отменили масочный режим в помещениях после успешной вакцинации
09:58 15.06.2021 (обновлено: 12:12 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Тель-Авиве
Отдыхающие на пляже в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Израиле отменили обязательное ношение масок в помещениях после успешной кампании вакцинации

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — РИА Новости. Минздрав Израиля отменил требование об обязательном ношении масок в помещениях с 15 июня. Соответствующий документ подписал гендиректор ведомства Хези Леви.
Очередное послабление связано с благоприятной эпидемиологической обстановкой, что обусловлено в числе прочего активной прививочной кампанией.
В апреле израильтянам разрешили не носить средства защиты на открытом воздухе, с 1 июня упразднили почти все другие ограничения.
Теперь от масок могут отказаться все, кроме направляющихся на карантин, а также сотрудников и пациентов гериатрических учреждений (клиник для пожилых. — Прим. ред.). Отмечается, что для медиков разработают дополнительные инструкции.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Израиле 20 декабря 2020 года. С 10 января граждане начали получать вторую дозу. Сейчас первый укол сделали более 5,4 миллиона человек, второй — более 5,1 миллиона. Полностью иммунизацию прошли свыше 50% жителей страны, численность населения которой составляет около девяти миллионов. В начале лета стали прививать подростков в возрасте 12-15 лет.
Недавно министр здравоохранения Юлий Эдельштейн пообещал, что израильтянам позволят не носить маски в помещениях, если не будут расти показатели заболеваемости коронавирусом. Сейчас выявляют лишь единичные случаи.
 
Распространение коронавирусаМедицинские маскиЗдоровье - ОбществоПрививкиЮлий ЭдельштейнКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
 
 
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