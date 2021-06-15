https://ria.ru/20210615/manul-1737106451.html
Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула - РИА Новости, 15.06.2021
Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
Логово краснокнижного манула с котятами случайно нашли жители Горного Алтая и сняли видео, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:44
2021-06-15T16:44
2021-06-15T16:44
хорошие новости
россия
всемирный фонд дикой природы
республика алтай
кош-агачский район
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Логово краснокнижного манула с котятами случайно нашли жители Горного Алтая и сняли видео, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России."Малышам около месяца, мама пока кормит их молоком, но скорее всего, уже начинает приносить им добычу – пищух. Манул – один из самых скрытных кошачьих России, увидеть в дикой природе целый выводок – настоящая удача. На логово семьи манула натолкнулись жители Кош-Агачского района Республики Алтай в приграничной с Монголией территории. Мама котят, скорее всего, ушла на охоту. Не тревожа котят, жители записали короткое видео и удалились", - говорится в сообщении фонда в соцсети "ВКонтакте".Как уточняет WWF России, численность манула в России точно неизвестна. Последний подсчет численности вида прошел в 2009 году. Животное занесено в Красную книгу и является символом Московского зоопарка. Манулу угрожают браконьеры. Кроме того, это животное селится в норах сурков, где попадает в капканы, расставленные на грызунов местными жителями, страдает от степных пожаров.
https://ria.ru/20210611/ptentsy-1736612522.html
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россия, всемирный фонд дикой природы, республика алтай, кош-агачский район
Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула на границе с Монголией