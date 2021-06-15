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Рогозин опасается "продажи" участков на Луне
Рогозин опасается "продажи" участков на Луне - РИА Новости, 15.06.2021
Рогозин опасается "продажи" участков на Луне
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опасается продажи "в шутку" участков на Луне и того, что посадочные аппараты, которые в начале эпохи освоения космоса... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:41
2021-06-15T15:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опасается продажи "в шутку" участков на Луне и того, что посадочные аппараты, которые в начале эпохи освоения космоса остались на других планетах, будут присвоены недобросовестными людьми.На Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 Рогозин подчеркнул необходимость защиты "исторического наследия" эпохи начала освоения космоса."Охрана исторического наследия программы исследования космоса… Чтобы так не случилось, чтобы посадочные аппараты и памятные высадки первых межпланетных станций оказались физически присвоены и проданы с молотка людьми, которые далеки от того, чтобы называть себя энтузиастами космоса", - сказал он на конференции GLEX.Рогозин считает проблемой и организации, которые "в шутку" продают участки на Луне и другие космические объекты."Всем известно о существовании разных сомнительных организаций, которые торгуют участками лунной поверхности, вручают сертификаты. Это казалось забавным, но среди этих организаций есть те, которые претендуют на то, что они действуют в правовом поле", - добавил глава "Роскосмоса".
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луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, общество
Рогозин опасается "продажи" участков на Луне
15:41 15.06.2021
 
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuСамолет на фоне Луны в Санта-Моника, штат Калифорния
Самолет на фоне Луны в Санта-Моника, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

Рогозин опасается продажи "в шутку" участков на Луне и старых аппаратов на других планетах

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опасается продажи "в шутку" участков на Луне и того, что посадочные аппараты, которые в начале эпохи освоения космоса остались на других планетах, будут присвоены недобросовестными людьми.
На Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 Рогозин подчеркнул необходимость защиты "исторического наследия" эпохи начала освоения космоса.
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Рогозин считает проблемой и организации, которые "в шутку" продают участки на Луне и другие космические объекты.
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