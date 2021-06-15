https://ria.ru/20210615/luna-1737093536.html

Рогозин опасается "продажи" участков на Луне

Рогозин опасается "продажи" участков на Луне - РИА Новости, 15.06.2021

Рогозин опасается "продажи" участков на Луне

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опасается продажи "в шутку" участков на Луне и того, что посадочные аппараты, которые в начале эпохи освоения космоса... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:41

2021-06-15T15:41

2021-06-15T15:41

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дмитрий рогозин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опасается продажи "в шутку" участков на Луне и того, что посадочные аппараты, которые в начале эпохи освоения космоса остались на других планетах, будут присвоены недобросовестными людьми.На Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 Рогозин подчеркнул необходимость защиты "исторического наследия" эпохи начала освоения космоса."Охрана исторического наследия программы исследования космоса… Чтобы так не случилось, чтобы посадочные аппараты и памятные высадки первых межпланетных станций оказались физически присвоены и проданы с молотка людьми, которые далеки от того, чтобы называть себя энтузиастами космоса", - сказал он на конференции GLEX.Рогозин считает проблемой и организации, которые "в шутку" продают участки на Луне и другие космические объекты."Всем известно о существовании разных сомнительных организаций, которые торгуют участками лунной поверхности, вручают сертификаты. Это казалось забавным, но среди этих организаций есть те, которые претендуют на то, что они действуют в правовом поле", - добавил глава "Роскосмоса".

https://ria.ru/20210521/roskosmos-1733224177.html

https://ria.ru/20190213/1550767206.html

https://ria.ru/20201201/luna-1586953724.html

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луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, общество