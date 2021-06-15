https://ria.ru/20210615/lekarstva-1737009703.html
Специалист рассказала, как медики навязывают дорогие лекарства
Специалист рассказала, как медики навязывают дорогие лекарства - РИА Новости, 15.06.2021
Специалист рассказала, как медики навязывают дорогие лекарства
Часто назначенное врачом дорогое лекарство не оправданно дорого и неэффективно, и лучше воспользоваться его дешевым аналогом рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T02:17
2021-06-15T02:17
2021-06-15T04:04
bestdoctor
юлия ткаченко
россия
общество
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Часто назначенное врачом дорогое лекарство не оправданно дорого и неэффективно, и лучше воспользоваться его дешевым аналогом рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.Специалист советует обсудить с врачом, подходит ли вам способ лечения, который он подобрал для вас, стоимость назначенных лекарств, их аналоги. Можно обратиться за вторым мнением к другому врачу. Кроме того, проверить эффективность препарата можно на портале "Расстрельный список препаратов". "Это доступный для всех список, в который входят все препараты с недоказанной эффективностью", - порекомендовала Ткаченко.
https://ria.ru/20210614/lekarstva-1736908286.html
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bestdoctor, юлия ткаченко, россия, общество
Специалист рассказала, как медики навязывают дорогие лекарства
02:17 15.06.2021 (обновлено: 04:04 15.06.2021)
Эксперт предупредила о навязывании врачами дорогих лекарств