https://ria.ru/20210615/lekarstva-1737009703.html

Специалист рассказала, как медики навязывают дорогие лекарства

Специалист рассказала, как медики навязывают дорогие лекарства - РИА Новости, 15.06.2021

Специалист рассказала, как медики навязывают дорогие лекарства

Часто назначенное врачом дорогое лекарство не оправданно дорого и неэффективно, и лучше воспользоваться его дешевым аналогом рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T02:17

2021-06-15T02:17

2021-06-15T04:04

bestdoctor

юлия ткаченко

россия

общество

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Часто назначенное врачом дорогое лекарство не оправданно дорого и неэффективно, и лучше воспользоваться его дешевым аналогом рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.Специалист советует обсудить с врачом, подходит ли вам способ лечения, который он подобрал для вас, стоимость назначенных лекарств, их аналоги. Можно обратиться за вторым мнением к другому врачу. Кроме того, проверить эффективность препарата можно на портале "Расстрельный список препаратов". "Это доступный для всех список, в который входят все препараты с недоказанной эффективностью", - порекомендовала Ткаченко.

https://ria.ru/20210614/lekarstva-1736908286.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bestdoctor, юлия ткаченко, россия, общество