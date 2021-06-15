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Россиян предупредили о перегруженности черноморских курортов
Россиян предупредили о перегруженности черноморских курортов - РИА Новости, 15.06.2021
Россиян предупредили о перегруженности черноморских курортов
Российские курорты Черного моря загружены максимально, рассказала в интервью "Известиям" руководитель Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:37
2021-06-15T09:37
2021-06-15T13:24
черное море
туризм
россия
зарина догузова
вениамин кондратьев
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские курорты Черного моря загружены максимально, рассказала в интервью "Известиям" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.Причиной такого ажиотажа стало ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватка отелей современного уровня, уточнила она. Из-за этого в ближайшие годы хотят существенно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах."Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах", — объяснила Догузова.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в интервью РИА Новости, что цены на отдых в регионе "очень высокие". По его мнению, их рост может остановить только конкуренция, для развития которой необходимо улучшать саму сферу внутреннего туризма.
https://ria.ru/20210613/otdykh-1736833018.html
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черное море, россия, зарина догузова, вениамин кондратьев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество
Россиян предупредили о перегруженности черноморских курортов
09:37 15.06.2021 (обновлено: 13:24 15.06.2021)
Глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья