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Шеф-повар назвал опасные части курицы
Шеф-повар назвал опасные части курицы - РИА Новости, 15.06.2021
Шеф-повар назвал опасные части курицы
Мясо курицы – популярный продукт в рационе россиян. Однако употребление некоторых частей этой птицы в пищу может нанести вред здоровью, предупредил в интервью... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T04:10
2021-06-15T04:10
сергей синицын
россия
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мясо курицы – популярный продукт в рационе россиян. Однако употребление некоторых частей этой птицы в пищу может нанести вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын. А вот самое безопасное, по его словам, белое мясо грудки. Но даже его нужно подвергать усиленной термической обработке. "Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу ", – уточнил Сергей Синицын. Он посоветовал всегда предварительно проваривать куриное мясо, независимо от того, какое блюдо вы собираетесь готовить. "Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить – это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков", – посоветовал шеф-повар. Он также объяснил, как выбрать хорошую курицу. По его словам, лучше отдавать предпочтение фермерской птице, хотя по внешнему виду она может проигрывать товару других производителей, прибегающих к различным уловкам. "Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет ", – сказал Сергей Синицын. Поэтому, выбирая, нужно смотреть, чтобы на коже не было каких-то проколов и проверить, чтобы не было запаха аммиака или каких-нибудь химикатов, посоветовал шеф-повар в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210613/kartoshka-1736824838.html
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сергей синицын, россия, общество
Шеф-повар назвал опасные части курицы
04:10 15.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник в разделочном цехе на птицефабрике
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шеф-повар предупредил об опасности употребления куриных потрохов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мясо курицы – популярный продукт в рационе россиян. Однако употребление некоторых частей этой птицы в пищу может нанести вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын.
"Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные", – объяснил эксперт.
А вот самое безопасное, по его словам, белое мясо грудки. Но даже его нужно подвергать усиленной термической обработке.
"Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу ", – уточнил Сергей Синицын.
Он посоветовал всегда предварительно проваривать куриное мясо, независимо от того, какое блюдо вы собираетесь готовить.
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"Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить – это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков", – посоветовал шеф-повар.
Он также объяснил, как выбрать хорошую курицу. По его словам, лучше отдавать предпочтение фермерской птице, хотя по внешнему виду она может проигрывать товару других производителей, прибегающих к различным уловкам.
"Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет ", – сказал Сергей Синицын.
Поэтому, выбирая, нужно смотреть, чтобы на коже не было каких-то проколов и проверить, чтобы не было запаха аммиака или каких-нибудь химикатов, посоветовал шеф-повар в интервью радио Sputnik.
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