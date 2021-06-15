https://ria.ru/20210615/kuritsa-1737011897.html

Шеф-повар назвал опасные части курицы

Шеф-повар назвал опасные части курицы - РИА Новости, 15.06.2021

Шеф-повар назвал опасные части курицы

Мясо курицы – популярный продукт в рационе россиян. Однако употребление некоторых частей этой птицы в пищу может нанести вред здоровью, предупредил в интервью... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T04:10

2021-06-15T04:10

2021-06-15T04:10

сергей синицын

россия

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мясо курицы – популярный продукт в рационе россиян. Однако употребление некоторых частей этой птицы в пищу может нанести вред здоровью, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын. А вот самое безопасное, по его словам, белое мясо грудки. Но даже его нужно подвергать усиленной термической обработке. "Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу ", – уточнил Сергей Синицын. Он посоветовал всегда предварительно проваривать куриное мясо, независимо от того, какое блюдо вы собираетесь готовить. "Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить – это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков", – посоветовал шеф-повар. Он также объяснил, как выбрать хорошую курицу. По его словам, лучше отдавать предпочтение фермерской птице, хотя по внешнему виду она может проигрывать товару других производителей, прибегающих к различным уловкам. "Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет ", – сказал Сергей Синицын. Поэтому, выбирая, нужно смотреть, чтобы на коже не было каких-то проколов и проверить, чтобы не было запаха аммиака или каких-нибудь химикатов, посоветовал шеф-повар в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210613/kartoshka-1736824838.html

https://ria.ru/20210221/gripp-1598440374.html

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сергей синицын, россия, общество