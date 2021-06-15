Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/kupanie-1737013264.html
Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон
Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон - РИА Новости, 15.06.2021
Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон
Вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T05:16
2021-06-15T05:16
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152178/64/1521786457_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_3707ac49cb71d4e8e92b6e0b6a72540c.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."С середины недели в Москве-реке температура будет выше 20 градусов, можно будет купаться", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что в черте города вода в реке может быть теплее за счет стоков. Как уточнил Вильфанд, стоки очищенные, но тем не менее их температура выше естественных значений. Гидрометцентр проводит измерения температуры воды в Москве-реке выше города по течению реки.
https://ria.ru/20210613/iyul-1736856272.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152178/64/1521786457_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_7021bb2f169b1414c20c6445098ed384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон
05:16 15.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосквичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

В Гидрометцентре сообщили, что москвичи смогут открыть купальный сезон с середины недели

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"С середины недели в Москве-реке температура будет выше 20 градусов, можно будет купаться", - сказал Вильфанд.
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 15:21
Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле
Он пояснил, что в черте города вода в реке может быть теплее за счет стоков. Как уточнил Вильфанд, стоки очищенные, но тем не менее их температура выше естественных значений. Гидрометцентр проводит измерения температуры воды в Москве-реке выше города по течению реки.
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
16:24Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
Лента новостейМолния