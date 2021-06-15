https://ria.ru/20210615/kupanie-1737013264.html
Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон
Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон - РИА Новости, 15.06.2021
Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон
Вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T05:16
2021-06-15T05:16
2021-06-15T05:16
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."С середины недели в Москве-реке температура будет выше 20 градусов, можно будет купаться", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что в черте города вода в реке может быть теплее за счет стоков. Как уточнил Вильфанд, стоки очищенные, но тем не менее их температура выше естественных значений. Гидрометцентр проводит измерения температуры воды в Москве-реке выше города по течению реки.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон
В Гидрометцентре сообщили, что москвичи смогут открыть купальный сезон с середины недели