https://ria.ru/20210615/kupanie-1737013264.html

Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон

Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон - РИА Новости, 15.06.2021

Вильфанд рассказал, когда москвичи смогут открыть купальный сезон

Вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T05:16

2021-06-15T05:16

2021-06-15T05:16

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов к середине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."С середины недели в Москве-реке температура будет выше 20 градусов, можно будет купаться", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что в черте города вода в реке может быть теплее за счет стоков. Как уточнил Вильфанд, стоки очищенные, но тем не менее их температура выше естественных значений. Гидрометцентр проводит измерения температуры воды в Москве-реке выше города по течению реки.

https://ria.ru/20210613/iyul-1736856272.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество