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https://ria.ru/20210615/krym-1737056780.html
В Крыму оценили заявления Киева о полуострове и "Северном потоке — 2"
В Крыму оценили заявления Киева о полуострове и "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 15.06.2021
В Крыму оценили заявления Киева о полуострове и "Северном потоке — 2"
Заявления главы внешнеполитического ведомства Украины об условиях запуска "Северного потока 2" говорят о полном непонимании реалий, что в итоге приводит к... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:26
2021-06-15T12:26
северный поток — 2
дмитрий кулеба
александр форманчук
мид украины
сша
берлин (город)
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Заявления главы внешнеполитического ведомства Украины об условиях запуска "Северного потока 2" говорят о полном непонимании реалий, что в итоге приводит к недополучению Украиной конкретной выгоды из-за необдуманных заявлений, заявил РИА Новости руководитель общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Жаль, что на посту главы МИД Украины находится человек, который не понимает реалий в мире и Европе, в том числе вокруг "Северного потока 2". Если даже (президент США Джо) Байден снял вопрос санкций, понимая, что он не хочет обострять отношения с Германией, то Украине надо трезво посмотреть на ситуацию и стремиться к тому, чтобы снизить потери, которые они и так несут в результате безумной политики в отношении России", - сказал Форманчук.По мнению политолога, власти в Киеве своими действиями только ухудшают собственную экономическую ситуацию, недополучая выгоду в результате своих необдуманных действий и заявлений."Сами себя наказывают безрассудными заявлениями, тем более на посту министра иностранных дел", - сказал Форманчук.
https://ria.ru/20210615/krym-1737038757.html
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северный поток — 2, дмитрий кулеба, александр форманчук, мид украины, сша, берлин (город), украина, в мире
В Крыму оценили заявления Киева о полуострове и "Северном потоке — 2"
12:26 15.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский политолог считает, что Украина заявлениями по "Северному потоку — 2" наказывает себя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Заявления главы внешнеполитического ведомства Украины об условиях запуска "Северного потока 2" говорят о полном непонимании реалий, что в итоге приводит к недополучению Украиной конкретной выгоды из-за необдуманных заявлений, заявил РИА Новости руководитель общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
11:00
В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2"
"Жаль, что на посту главы МИД Украины находится человек, который не понимает реалий в мире и Европе, в том числе вокруг "Северного потока 2". Если даже (президент США Джо) Байден снял вопрос санкций, понимая, что он не хочет обострять отношения с Германией, то Украине надо трезво посмотреть на ситуацию и стремиться к тому, чтобы снизить потери, которые они и так несут в результате безумной политики в отношении России", - сказал Форманчук.
По мнению политолога, власти в Киеве своими действиями только ухудшают собственную экономическую ситуацию, недополучая выгоду в результате своих необдуманных действий и заявлений.
"Сами себя наказывают безрассудными заявлениями, тем более на посту министра иностранных дел", - сказал Форманчук.
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Северный поток — 2Дмитрий КулебаАлександр ФорманчукМИД УкраиныСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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