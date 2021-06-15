https://ria.ru/20210615/krym-1737056780.html

В Крыму оценили заявления Киева о полуострове и "Северном потоке — 2"

В Крыму оценили заявления Киева о полуострове и "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 15.06.2021

В Крыму оценили заявления Киева о полуострове и "Северном потоке — 2"

Заявления главы внешнеполитического ведомства Украины об условиях запуска "Северного потока 2" говорят о полном непонимании реалий, что в итоге приводит к... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:26

2021-06-15T12:26

2021-06-15T12:26

северный поток — 2

дмитрий кулеба

александр форманчук

мид украины

сша

берлин (город)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bd3108afccc9e153c8f8f1c3eb104ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Заявления главы внешнеполитического ведомства Украины об условиях запуска "Северного потока 2" говорят о полном непонимании реалий, что в итоге приводит к недополучению Украиной конкретной выгоды из-за необдуманных заявлений, заявил РИА Новости руководитель общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Жаль, что на посту главы МИД Украины находится человек, который не понимает реалий в мире и Европе, в том числе вокруг "Северного потока 2". Если даже (президент США Джо) Байден снял вопрос санкций, понимая, что он не хочет обострять отношения с Германией, то Украине надо трезво посмотреть на ситуацию и стремиться к тому, чтобы снизить потери, которые они и так несут в результате безумной политики в отношении России", - сказал Форманчук.По мнению политолога, власти в Киеве своими действиями только ухудшают собственную экономическую ситуацию, недополучая выгоду в результате своих необдуманных действий и заявлений."Сами себя наказывают безрассудными заявлениями, тем более на посту министра иностранных дел", - сказал Форманчук.

https://ria.ru/20210615/krym-1737038757.html

https://ria.ru/20210613/gaz-1736830150.html

сша

берлин (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, дмитрий кулеба, александр форманчук, мид украины, сша, берлин (город), украина, в мире