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https://ria.ru/20210615/krym-1737038757.html
В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2"
В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 15.06.2021
В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток 2" на Крым, выразил мнение, что "за... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:00
2021-06-15T11:03
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
руслан бальбек
балтийское море
евросоюз
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток 2" на Крым, выразил мнение, что "за неуемную наглость" можно и в книгу рекордов попасть.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Ни к "Северному потоку", ни к Крыму официальный Киев не имеет никакого отношения. Но при этом публично заявляет на весь мир о мошеннической схеме, мол, вы отдайте ваше, чтобы мы разрешили использовать ваше. Так можно и в книгу рекордов войти за неуемную наглость. Ну а в жизни все гораздо прозаичнее. Останется Украина только со своими претензиями и сократившимся транзитом через свою магистраль. Впрочем, как говорится, нечего на зеркало пенять. Они с 1992 года дружить не хотели, а теперь мы понимать их сложные ситуации не желаем - дружба врозь", - сказал Бальбек РИА Новости."Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
https://ria.ru/20210615/krym-1737016426.html
https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html
россия
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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, руслан бальбек, балтийское море, евросоюз, сша, в мире
В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2"
11:00 15.06.2021 (обновлено: 11:03 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В Госдуме назвали слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2" "неуемной наглостью"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток 2" на Крым, выразил мнение, что "за неуемную наглость" можно и в книгу рекордов попасть.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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"Ни к "Северному потоку", ни к Крыму официальный Киев не имеет никакого отношения. Но при этом публично заявляет на весь мир о мошеннической схеме, мол, вы отдайте ваше, чтобы мы разрешили использовать ваше. Так можно и в книгу рекордов войти за неуемную наглость. Ну а в жизни все гораздо прозаичнее. Останется Украина только со своими претензиями и сократившимся транзитом через свою магистраль. Впрочем, как говорится, нечего на зеркало пенять. Они с 1992 года дружить не хотели, а теперь мы понимать их сложные ситуации не желаем - дружба врозь", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 13:44
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РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаРуслан БальбекБалтийское мореЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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