https://ria.ru/20210615/krym-1737038757.html

В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2"

В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 15.06.2021

В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток 2" на Крым, выразил мнение, что "за... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:00

2021-06-15T11:00

2021-06-15T11:03

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

руслан бальбек

балтийское море

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток 2" на Крым, выразил мнение, что "за неуемную наглость" можно и в книгу рекордов попасть.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Ни к "Северному потоку", ни к Крыму официальный Киев не имеет никакого отношения. Но при этом публично заявляет на весь мир о мошеннической схеме, мол, вы отдайте ваше, чтобы мы разрешили использовать ваше. Так можно и в книгу рекордов войти за неуемную наглость. Ну а в жизни все гораздо прозаичнее. Останется Украина только со своими претензиями и сократившимся транзитом через свою магистраль. Впрочем, как говорится, нечего на зеркало пенять. Они с 1992 года дружить не хотели, а теперь мы понимать их сложные ситуации не желаем - дружба врозь", - сказал Бальбек РИА Новости."Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20210615/krym-1737016426.html

https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html

россия

балтийское море

сша

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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, руслан бальбек, балтийское море, евросоюз, сша, в мире