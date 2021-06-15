В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2"
11:00 15.06.2021 (обновлено: 11:03 15.06.2021)
В Госдуме назвали слова главы МИД Украины о Крыме и "Северном потоке — 2" "неуемной наглостью"
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток 2" на Крым, выразил мнение, что "за неуемную наглость" можно и в книгу рекордов попасть.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
"Ни к "Северному потоку", ни к Крыму официальный Киев не имеет никакого отношения. Но при этом публично заявляет на весь мир о мошеннической схеме, мол, вы отдайте ваше, чтобы мы разрешили использовать ваше. Так можно и в книгу рекордов войти за неуемную наглость. Ну а в жизни все гораздо прозаичнее. Останется Украина только со своими претензиями и сократившимся транзитом через свою магистраль. Впрочем, как говорится, нечего на зеркало пенять. Они с 1992 года дружить не хотели, а теперь мы понимать их сложные ситуации не желаем - дружба врозь", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.