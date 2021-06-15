https://ria.ru/20210615/krym-1737016426.html

Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью

Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью - РИА Новости, 15.06.2021

Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал чушью предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток — РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T07:50

2021-06-15T07:50

2021-06-15T09:26

вальдемар гердт

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

германия

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал чушью предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток — 2" на Крым.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток — 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм", — прокомментировал Гердт РИА Новости.По его словам, "Северный поток — 2" Германии нужен больше, чем России."Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс", — добавил депутат.Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет."Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?" — сказал парламентарий."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html

https://ria.ru/20210614/kompensatsiya-1736937514.html

https://ria.ru/20210614/nordstream-1736470995.html

россия

германия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальдемар гердт, россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, германия, республика крым, украина, в мире