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Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью - РИА Новости, 15.06.2021
Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал чушью предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток — РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T07:50
2021-06-15T09:26
вальдемар гердт
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
германия
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал чушью предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток — 2" на Крым.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток — 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм", — прокомментировал Гердт РИА Новости.По его словам, "Северный поток — 2" Германии нужен больше, чем России."Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс", — добавил депутат.Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет."Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?" — сказал парламентарий."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html
https://ria.ru/20210614/kompensatsiya-1736937514.html
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россия
германия
республика крым
украина
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вальдемар гердт, россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, германия, республика крым, украина, в мире
Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:50 15.06.2021 (обновлено: 09:26 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк

Депутат бундестага назвал предложение "обменять" запуск "Северного потока — 2" на Крым чушью

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал чушью предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток — 2" на Крым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток — 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". На своей странице в Twitter он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
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"Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм", — прокомментировал Гердт РИА Новости.
По его словам, "Северный поток — 2" Германии нужен больше, чем России.
"Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс", — добавил депутат.
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Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет.
"Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?" — сказал парламентарий.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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Вальдемар ГердтРоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаГерманияРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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