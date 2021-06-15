https://ria.ru/20210615/kruzhki-1737050233.html

Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных

Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных - РИА Новости, 15.06.2021

Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных

Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно - не нужно тратить время на дорогу, а с другой - так ли они эффективны, как кружки офлайн? Может ли ребенок полноценно заниматься с компьютером или человеку все же нужен человек? Могут ли дистанционные кружки в полной мере заменить "живые"?

2021-06-15T11:54

2021-06-15T11:54

2021-06-15T12:29

социальный навигатор

детские вопросы

сн_образование

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воспитание детей

подкаст

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технологии

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Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно - не нужно тратить время на дорогу, а с другой - так ли они эффективны, как кружки офлайн? Может ли ребенок полноценно заниматься с компьютером или человеку все же нужен человек? Могут ли дистанционные кружки в полной мере заменить "живые"? audio/mpeg

Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно - не нужно тратить время на дорогу, а с другой - так ли они эффективны, как кружки офлайн? Может ли ребенок полноценно заниматься с компьютером или человеку все же нужен человек? Могут ли дистанционные кружки в полной мере заменить "живые"? audio/mpeg

Могут ли онлайн-кружки в полной мере заменить традиционные разбираемся со старшим методистом-экспертом, руководителем отдела контента Учи.Дома Марией Аникиной и заместителем руководителя портала ActivityEdu по методической работе Мариной Пашкевич. 01:50 С какого возраста стоит задумываться об онлайн-формате обучения?03:15 Преимущества и недостатки онлайн-кружков09:20 Эмоциональная составляющая10:50 Социализация в дистанционных кружках15:30 Оптимальное соотношение онлайн и офлайн обучения18:05 Благодаря интернету качественное образование становится доступнее 20:40 Офлайн VS онлайнЭпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование, аудио, воспитание детей, подкаст, психология, технологии, общество