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Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных
Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных - РИА Новости, 15.06.2021
Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных
Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно - не нужно тратить время на дорогу, а с другой - так ли они эффективны, как кружки офлайн? Может ли ребенок полноценно заниматься с компьютером или человеку все же нужен человек? Могут ли дистанционные кружки в полной мере заменить "живые"?
2021-06-15T11:54
2021-06-15T11:54
2021-06-15T12:29
социальный навигатор
детские вопросы
сн_образование
это надолго
воспитание детей
подкаст
психология
технологии
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Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных
Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно - не нужно тратить время на дорогу, а с другой - так ли они эффективны, как кружки офлайн? Может ли ребенок полноценно заниматься с компьютером или человеку все же нужен человек? Могут ли дистанционные кружки в полной мере заменить "живые"?
audio/mpeg
Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных
Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно - не нужно тратить время на дорогу, а с другой - так ли они эффективны, как кружки офлайн? Может ли ребенок полноценно заниматься с компьютером или человеку все же нужен человек? Могут ли дистанционные кружки в полной мере заменить "живые"?
audio/mpeg
Могут ли онлайн-кружки в полной мере заменить традиционные разбираемся со старшим методистом-экспертом, руководителем отдела контента Учи.Дома Марией Аникиной и заместителем руководителя портала ActivityEdu по методической работе Мариной Пашкевич. 01:50 С какого возраста стоит задумываться об онлайн-формате обучения?03:15 Преимущества и недостатки онлайн-кружков09:20 Эмоциональная составляющая10:50 Социализация в дистанционных кружках15:30 Оптимальное соотношение онлайн и офлайн обучения18:05 Благодаря интернету качественное образование становится доступнее 20:40 Офлайн VS онлайнЭпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование, аудио, воспитание детей, подкаст, психология, технологии, общество
Работают ли онлайн-кружки? Дистанционные против традиционных
11:54 15.06.2021 (обновлено: 12:29 15.06.2021)
Дистанционные кружки стали очень популярны во время пандемии. С одной стороны это удобно - не нужно тратить время на дорогу, а с другой - так ли они эффективны, как кружки офлайн? Может ли ребенок полноценно заниматься с компьютером или человеку все же нужен человек? Могут ли дистанционные кружки в полной мере заменить "живые"?