https://ria.ru/20210615/krazha-1737079211.html

Москвич обокрал храм, чтобы приобщиться к православной культуре

Москвич обокрал храм, чтобы приобщиться к православной культуре - РИА Новости, 15.06.2021

Москвич обокрал храм, чтобы приобщиться к православной культуре

Москвич украл Евангелие из храма, а после задержания заявил, что хотел так приобщиться к православной культуре, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:27

2021-06-15T14:27

2021-06-15T14:52

религия

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москвич украл Евангелие из храма, а после задержания заявил, что хотел так приобщиться к православной культуре, сообщается на сайте "МВД Медиа".Греховный поступок был совершен в храме Преображения Господня на Преображенской площади XVIII века – главном храме Сухопутных войск России. Мужчина выкрал Евангелие в драгоценном окладе (судя по фото, представленном "МВД Медиа") из святилища."По подозрению в краже реликвии … задержали 55-летнего москвича... Мужчина пояснил, что позаимствовал книгу с целью приобщения к православной культуре. Похищенное изъято", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20210411/krazha-1727780078.html

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религия, россия, москва, происшествия