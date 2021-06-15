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Москвич обокрал храм, чтобы приобщиться к православной культуре
Москвич обокрал храм, чтобы приобщиться к православной культуре - РИА Новости, 15.06.2021
Москвич обокрал храм, чтобы приобщиться к православной культуре
Москвич украл Евангелие из храма, а после задержания заявил, что хотел так приобщиться к православной культуре, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:27
2021-06-15T14:27
2021-06-15T14:52
религия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москвич украл Евангелие из храма, а после задержания заявил, что хотел так приобщиться к православной культуре, сообщается на сайте "МВД Медиа".Греховный поступок был совершен в храме Преображения Господня на Преображенской площади XVIII века – главном храме Сухопутных войск России. Мужчина выкрал Евангелие в драгоценном окладе (судя по фото, представленном "МВД Медиа") из святилища."По подозрению в краже реликвии … задержали 55-летнего москвича... Мужчина пояснил, что позаимствовал книгу с целью приобщения к православной культуре. Похищенное изъято", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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Москвич обокрал храм, чтобы приобщиться к православной культуре
14:27 15.06.2021 (обновлено: 14:52 15.06.2021)
Москвич украл из храма Евангелие, чтобы, по собственному заявлению, приобщиться к православию