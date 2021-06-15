https://ria.ru/20210615/kovid-1737108288.html

Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19

Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19

Американские ученые проанализировали базу электронных медицинских карт США и отобрали в ней пациентов с повторно положительными результатами тестов ПЦР на... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:56

2021-06-15T16:56

2021-06-15T17:02

наука

коронавирус covid-19

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сша

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские ученые проанализировали базу электронных медицинских карт США и отобрали в ней пациентов с повторно положительными результатами тестов ПЦР на SARS-CoV-2. Обобщающая статья размещена на сервере препринтов medRxiv.org.Метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) считается золотым стандартом для выявления SARS-CoV-2 в образцах из верхних и нижних дыхательных путей и постановки диагноза COVID-19. В то же время, по отрицательному тесту ПЦР нельзя однозначно судить о том, что человек полностью избавился от коронавируса. Примерно в половине случаев результаты ПЦР становятся отрицательными сразу после исчезновения симптомов, а не после полного излечения. В связи с этим медики не всегда могут сказать повторное появление положительного ПЦР-результата после уже зафиксированного отрицательного, это новое заражение или рецидив старой инфекции.Исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне вместе с коллегами из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле провели в соответствии с рекомендациями Центров по контролю за заболеваниями (CDC) США подробный анализ случаев повторного инфицирования. Для этого они отобрали из базы данных электронных медицинских карт (EHR) США 23 пациента, у которых повторяющиеся положительные результаты ПЦР-теста, сопровождаемые клиническими симптомами COVID-19, были разделены интервалом более шестидесяти дней с двумя последовательными отрицательными тестами. Средний возраст пациентов составил 64,5 года, большинство из них курили, страдали ожирением и имели иммунные нарушения, а также гипертонию и диабет. Геномный анализ показал, что во всех случаях имело место повторное инфицирование, а не скрытое течение первоначального варианта заболевания. Интервал между первым и вторым заражением составил в среднем 101 день.Примерно 70 процентов были госпитализированы как во время первого эпизода, так и во время второго. Отсюда авторы делают вывод о том, что повторное инфицирование протекает не менее тяжело, чем первое. По мнению авторов, наибольшему риску повторного заражения подвержены люди с ослабленным иммунитетом, страдающие почечной недостаточностью или алкогольным поражением печени, проходящие лечения от онкологических заболеваний и после трансплантации органов.Авторы не ставили своей задачей оценить вероятность повторного инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, так как выборка электронных карт, которой они пользовались, охватывала в основном пациентов со средней и тяжелой степенью COVID-19. Исходя из того, что у этих пациентов симптомы в первом и втором случаях болезни были примерно одинаковыми, ученые предполагают, что переболевшие в легкой форме или бессимптомно, также могут заразиться второй раз, но риск тяжелого течения у них минимальный. А максимальную бдительность, по мнению исследователей, должны проявлять те, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме.Ученые надеются, что в будущем будут созданы методы прогнозной оценки индивидуальных рисков осложнений при повторном инфицировании COVID-19 на основе тяжести первичного заболевания, общего состояния иммунной системы и наличия иммунодепрессивных факторов.

https://ria.ru/20210511/kovid-1731803216.html

https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша