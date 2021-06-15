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В НАСА заявили, что будут следить за действиями России и КНР в космосе
В НАСА заявили, что будут следить за действиями России и КНР в космосе - РИА Новости, 15.06.2021
В НАСА заявили, что будут следить за действиями России и КНР в космосе
Глава НАСА Билл Нельсон предупредил, что в среду в ходе конференции GLEX-2021 Москва и Пекин могут объявить о планах по своему сотрудничеству в космосе,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T22:51
2021-06-15T22:51
билл нельсон
россия
космос - риа наука
наса
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сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон предупредил, что в среду в ходе конференции GLEX-2021 Москва и Пекин могут объявить о планах по своему сотрудничеству в космосе, отметив, что Вашингтон должен пристально следить за этим и не допустить отставания от конкурентов."Завтра после обеда на этой глобальной конференции будет объявлено о планах России и Китая (по сотрудничеству в космосе). Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы не сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты", - сказал Нельсон, выступая перед сенаторами в конгрессе США. Слушания посвящены финансированию НАСА на предстоящий финансовый год.Нельсон недавно возглавил американское космическое ведомство, но ранее занимался вопросами космоса будучи сенатором. Он заявил, что США следует внимательно следить за тем, в чем заключаются совместные планы России и Китая, и напомнил конгрессменам о последних достижениях и планах Пекина в отношении исследования Луны.
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билл нельсон, россия, космос - риа наука, наса, москва, сша
В НАСА заявили, что будут следить за действиями России и КНР в космосе
22:51 15.06.2021
 
© AP Photo / Lynne SladkyСенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон выступает во время круглого стола в Майами. 6 августа 2018
Сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон выступает во время круглого стола в Майами. 6 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Lynne Sladky

В НАСА заявили, что будут следить за действиями России и Китая в космосе

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон предупредил, что в среду в ходе конференции GLEX-2021 Москва и Пекин могут объявить о планах по своему сотрудничеству в космосе, отметив, что Вашингтон должен пристально следить за этим и не допустить отставания от конкурентов.
"Завтра после обеда на этой глобальной конференции будет объявлено о планах России и Китая (по сотрудничеству в космосе). Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы не сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты", - сказал Нельсон, выступая перед сенаторами в конгрессе США. Слушания посвящены финансированию НАСА на предстоящий финансовый год.
Нельсон недавно возглавил американское космическое ведомство, но ранее занимался вопросами космоса будучи сенатором. Он заявил, что США следует внимательно следить за тем, в чем заключаются совместные планы России и Китая, и напомнил конгрессменам о последних достижениях и планах Пекина в отношении исследования Луны.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Билл НельсонРоссияКосмос - РИА НаукаНАСАМоскваСША
 
 
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