https://ria.ru/20210615/kosmos-1737095465.html

Россия отстает в юридических вопросах освоения космоса, заявил Рогозин

Россия отстает в юридических вопросах освоения космоса, заявил Рогозин - РИА Новости, 15.06.2021

Россия отстает в юридических вопросах освоения космоса, заявил Рогозин

Россия отстает в вопросах юридического обеспечения освоения космоса и других планет, этот процесс надо сделать более справедливым и многосторонним, заявил... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:53

2021-06-15T15:53

2021-06-15T15:53

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россия

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

оон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия отстает в вопросах юридического обеспечения освоения космоса и других планет, этот процесс надо сделать более справедливым и многосторонним, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы уже опаздываем в своем правовом обеспечении от тех новых шагов, которые сделали ведущие страны", - сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.Он уточнил, что считает космос достоянием всего человечества, а его освоение - общим делом, попадающим под действие международного права."Российская точка зрения состоит в том, что государства не должны в одностороннем порядке принимать нормативные акты, которые дают им преимущество", - добавил глава "Роскосмоса".По его словам, необходимо обсудить юридические вопросы освоения космоса в многостороннем формате. Причем наиболее разумной площадкой для регулирования таких вопросов была бы ООН, полагает Рогозин.

https://ria.ru/20210615/kosmos-1737029855.html

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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, оон