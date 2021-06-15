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Умер советский космонавт Владимир Шаталов
Умер советский космонавт Владимир Шаталов - РИА Новости, 15.06.2021
Умер советский космонавт Владимир Шаталов
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:02
2021-06-15T12:02
2021-06-15T13:18
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни, сообщил "Роскосмос".Причина смерти не уточняется.На счету Шаталова три космических полета. В первой экспедиции в январе 1969 года он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе — между "Союзом-4" и "Союзом-5". В 1949 году Шаталов окончил Качинское Краснознаменное военное авиационное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова, которое тогда базировалось в Мичуринске, а в 1956-м — командный факультет Краснознаменной Военно-воздушной академии ВВС СССР.В январе 1963 года его зачислили в отряд космонавтов. К этому моменту его налет составил более 2500 часов.В 1971-м вместе с Алексеем Елисеевым они стали первыми советскими космонавтами, совершившими три полета. В 1987-1991 годах был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов.
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РИА Новости
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центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, роскосмос, ссср
Умер советский космонавт Владимир Шаталов
12:02 15.06.2021 (обновлено: 13:18 15.06.2021)
Умер советский космонавт Владимир Шаталов, который провел первую стыковку кораблей в космосе
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни, сообщил "Роскосмос
".
Причина смерти не уточняется.
На счету Шаталова три космических полета. В первой экспедиции в январе 1969 года он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе — между "Союзом-4" и "Союзом-5".
В 1949 году Шаталов окончил Качинское Краснознаменное военное авиационное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова, которое тогда базировалось в Мичуринске, а в 1956-м — командный факультет Краснознаменной Военно-воздушной академии ВВС СССР.
В январе 1963 года его зачислили в отряд космонавтов. К этому моменту его налет составил более 2500 часов.
В 1971-м вместе с Алексеем Елисеевым они стали первыми советскими космонавтами, совершившими три полета.
В 1987-1991 годах был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов
.