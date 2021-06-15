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Наука
https://ria.ru/20210615/kosmos-1737031892.html
Российский ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной
Российский ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной - РИА Новости, 15.06.2021
Российский ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной
Разрабатываемый Россией ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:24
2021-06-15T12:50
наука
россия
луна
марс
юрий урличич
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Разрабатываемый Россией ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."И для миссий, которые отправляются на Марс, на Венеру, а в будущем, после создания термоядерных возможностей, при движении за пределы Солнечной системы станет важнейшей задачей обнаружить и понять: одни ли мы в космосе, или есть иная жизнь", — сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в стране с 2010 года.В 2019-м на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые представили макет машины, а на форуме "Армия-2020" — трехмерную графику его работы в космосе.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о намерениях запустить ядерный буксир на орбиту в 2030-м для летных испытаний.После этого планировалось начать его серийное производство и коммерческое использование. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024-го и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — "Нуклон".
https://ria.ru/20210513/buksir-1732055973.html
https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html
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россия, луна, марс, юрий урличич, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
Российский ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной
10:24 15.06.2021 (обновлено: 12:50 15.06.2021)
 
CC0 / PIRO4D / Солнце и планета Земля
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
CC0 / PIRO4D /

Рогозин заявил, что разрабатываемый ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Разрабатываемый Россией ядерный буксир "Зевс" займется поиском жизни во Вселенной, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"И для миссий, которые отправляются на Марс, на Венеру, а в будущем, после создания термоядерных возможностей, при движении за пределы Солнечной системы станет важнейшей задачей обнаружить и понять: одни ли мы в космосе, или есть иная жизнь", — сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в стране с 2010 года.
В 2019-м на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые представили макет машины, а на форуме "Армия-2020" — трехмерную графику его работы в космосе.
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Российский космический ядерный буксир можно использовать в военных целях
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о намерениях запустить ядерный буксир на орбиту в 2030-м для летных испытаний.
После этого планировалось начать его серийное производство и коммерческое использование. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024-го и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — "Нуклон".
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