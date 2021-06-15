https://ria.ru/20210615/kosmos-1737029855.html

Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики

Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики - РИА Новости, 15.06.2021

Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики

Космос является "высшей политикой" в отношениях между государствами, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:09

2021-06-15T10:09

2021-06-15T10:09

наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Космос является "высшей политикой" в отношениях между государствами, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Космос часто называют местом, свободным от политики. На самом деле это большая ложь. Космос - это и есть высшая политика, космическая деятельность - это и есть высшая этика отношений между народами", - сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

https://ria.ru/20210312/kosmos-1600924881.html

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2021

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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин