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Наука
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Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики
Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики - РИА Новости, 15.06.2021
Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики
Космос является "высшей политикой" в отношениях между государствами, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:09
2021-06-15T10:09
наука
космос - риа наука
роскосмос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Космос является "высшей политикой" в отношениях между государствами, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Космос часто называют местом, свободным от политики. На самом деле это большая ложь. Космос - это и есть высшая политика, космическая деятельность - это и есть высшая этика отношений между народами", - сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики
10:09 15.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Дмитрий Рогозин заявил. что космос является "высшей политикой" в отношениях между государствами

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Космос является "высшей политикой" в отношениях между государствами, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Космос часто называют местом, свободным от политики. На самом деле это большая ложь. Космос - это и есть высшая политика, космическая деятельность - это и есть высшая этика отношений между народами", - сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:25Хочу стать космонавтом
Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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