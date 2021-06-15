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Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики
Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики - РИА Новости, 15.06.2021
Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики
Космос является "высшей политикой" в отношениях между государствами, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:09
2021-06-15T10:09
2021-06-15T10:09
наука
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Космос является "высшей политикой" в отношениях между государствами, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Космос часто называют местом, свободным от политики. На самом деле это большая ложь. Космос - это и есть высшая политика, космическая деятельность - это и есть высшая этика отношений между народами", - сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
https://ria.ru/20210312/kosmos-1600924881.html
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
Рогозин считает "большой ложью" мнение, что космос вне политики
Дмитрий Рогозин заявил. что космос является "высшей политикой" в отношениях между государствами