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В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.06.2021

В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:16

2021-06-15T11:16

2021-06-15T11:16

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6805, 2. Московская область - 1135, 3. Санкт-Петербург - 902", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 6, Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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