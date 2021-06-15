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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737042975.html
В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.06.2021
В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:16
2021-06-15T11:16
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6805, 2. Московская область - 1135, 3. Санкт-Петербург - 902", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 6, Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом
11:16 15.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве — 6805

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 6805, 2. Московская область - 1135, 3. Санкт-Петербург - 902", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 6, Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 1.
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