https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737042975.html
В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.06.2021
В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:16
2021-06-15T11:16
2021-06-15T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6805, 2. Московская область - 1135, 3. Санкт-Петербург - 902", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 6, Магаданской области - 4, Ненецком автономном округе - 1.
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b4d1f462b2c953e4af4e6d6025cf279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 6805 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве — 6805