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https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737042079.html
В России выявили 14 185 новых случаев COVID-19
В России выявили 14 185 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
В России выявили 14 185 новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки выросло на 14 185, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:12
2021-06-15T12:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки выросло на 14 185, сообщил оперативный штаб.Днем ранее зарегистрировали 13 721 заболевшего, темп прироста составил 0,27% (плюс 0,01). При этом максимальный показатель июня — 14 723, больше в этом году было только в феврале.Умерли 379 человек (накануне 371), выздоровели 8597 (8312) пациентов.Больше всего инфицированных в Москве — 6805 (днем ранее — 6590, в июне также фиксировались 7704 случая за сутки, это один из максимальных показателей за все время пандемии), Подмосковье — 1135 (1043), Санкт-Петербурге — 902 (865), Бурятии — 205 (190) и Нижегородской области — 192 (188).Второй день подряд нет инфицированных на Чукотке. В Ненецком автономном округе заразился один человек, в Магаданской области — четыре, а в Еврейской автономной области — шесть. Это минимальные показатели по стране.Всего с начала пандемии в России перенесли инфекцию 5 236 593 человека, из них 127 180 умерли, 4 818 244 прошли лечение и выписались.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 175,6 миллиона. Более 3,8 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили 14 185 новых случаев COVID-19
11:12 15.06.2021 (обновлено: 12:08 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки выросло на 14 185, сообщил оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировали 13 721 заболевшего, темп прироста составил 0,27% (плюс 0,01). При этом максимальный показатель июня — 14 723, больше в этом году было только в феврале.
Умерли 379 человек (накануне 371), выздоровели 8597 (8312) пациентов.
Больше всего инфицированных в Москве — 6805 (днем ранее — 6590, в июне также фиксировались 7704 случая за сутки, это один из максимальных показателей за все время пандемии), Подмосковье — 1135 (1043), Санкт-Петербурге — 902 (865), Бурятии — 205 (190) и Нижегородской области — 192 (188).
Второй день подряд нет инфицированных на Чукотке. В Ненецком автономном округе заразился один человек, в Магаданской области — четыре, а в Еврейской автономной области — шесть. Это минимальные показатели по стране.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Всего с начала пандемии в России перенесли инфекцию 5 236 593 человека, из них 127 180 умерли, 4 818 244 прошли лечение и выписались.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 175,6 миллиона. Более 3,8 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
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