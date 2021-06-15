https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737012210.html

Мясников объяснил, как защититься в третью волну коронавируса

Мясников объяснил, как защититься в третью волну коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021

Мясников объяснил, как защититься в третью волну коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защитить здоровье в третью волную коронавируса. Соответствующие советы он дал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T04:19

2021-06-15T04:19

2021-06-15T11:00

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защитить здоровье в третью волную коронавируса. Соответствующие советы он дал в своем Telegram-канале.В первую очередь медик призвал вакцинироваться любым доступным препаратом, особо подчеркнув, что возраст и хронические заболевания говорят в пользу необходимости прививки.Мясников отметил, что нужно отказаться от определения уровня антител перед вакцинацией, призвал начать прививать переболевших, а к осени проводить повторную ревакцинацию и тех, кто получал прививку зимой прошлого или весной этого года.Врач также посоветовал применять капли в нос "Интерферон гамма", заявив, что этот препарат демонстрирует хорошие результаты в профилактике коронавируса.Кроме того, по словам Мясникова, не следует забывать о стандартных профилактических мерах: соблюдении социальной дистанции и ограничении пребывания в закрытых помещениях с большим скоплением людей.Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Также в России созданы другие вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 222 408 человек, из них 126 801 умер, 4 809 647 прошли лечение и выписались.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 175,3 миллиона. Около 3,8 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737005360.html

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"Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок" – Мишустин Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок. Вакцинация должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 2021-06-15T04:19 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество