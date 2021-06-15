В Подмосковье ужесточили контроль за соблюдением масочного режима
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
За нарушение масочного режима жители Подмосковья могут получить штраф до 30 тысяч рублей
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима, злостные нарушители могут быть привлечены к административной ответственности со штрафом до 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.
"Злостные нарушители за несоблюдение масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности. В настоящее время размер штрафа составляет: для граждан - от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В некоторых случаях – деятельность организации может быть приостановлена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к контрольно-надзорным мероприятиям привлекаются дополнительные силы от полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима, как водителей, так и пассажиров.
К проверкам соблюдения ограничительных мер ежедневно будет привлечено более 200 сотрудников контрольно-надзорных органов Московской области.
"С 15 июня в муниципалитетах, приближенных к Москве, в утренние и вечерние часы пик будут организованы проверки на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках", - следует из релиза.