https://ria.ru/20210615/kontrol-1737037993.html

В Подмосковье ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

В Подмосковье ужесточили контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 15.06.2021

В Подмосковье ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима, злостные нарушители могут быть привлечены к административной ответственности со штрафом до 30... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:56

2021-06-15T10:56

2021-06-15T10:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима, злостные нарушители могут быть привлечены к административной ответственности со штрафом до 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания."Злостные нарушители за несоблюдение масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности. В настоящее время размер штрафа составляет: для граждан - от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В некоторых случаях – деятельность организации может быть приостановлена", - говорится в сообщении.Отмечается, что к контрольно-надзорным мероприятиям привлекаются дополнительные силы от полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима, как водителей, так и пассажиров.К проверкам соблюдения ограничительных мер ежедневно будет привлечено более 200 сотрудников контрольно-надзорных органов Московской области."С 15 июня в муниципалитетах, приближенных к Москве, в утренние и вечерние часы пик будут организованы проверки на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках", - следует из релиза.

https://ria.ru/20210613/podmoskove-1736848338.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество