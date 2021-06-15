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Конкурс имени Юрия Левитана объявил шорт-лист лучших работ
Конкурс имени Юрия Левитана объявил шорт-лист лучших работ - РИА Новости, 15.06.2021
Конкурс имени Юрия Левитана объявил шорт-лист лучших работ
Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" объявил шорт-лист лучших работ, из которых жюри выберут победителей в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:32
2021-06-15T13:34
конкурс имени юрия левитана
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" объявил шорт-лист лучших работ, из которых жюри выберут победителей в каждой номинации. С полным списком номинантов можно ознакомиться на странице конкурса на сайте ria.ru. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации.На следующем этапе конкурса экспертное жюри выберет лучшие работы в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Оцениваться будет журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов."Мы получили более 200 историй о героях нашего времени, что, как мне кажется, в условиях пандемийных ограничений - хороший результат работоспособности наших коллег. Для нас важно было понять, кто эти люди, которые попадают в сюжеты и программы - герои, о которых рассказывают журналисты и блогеры. Мы были приятно удивлены, сколько людей занимаются добрыми светлыми делами, пусть не заметными и не броскими, но очень важными и полезными: убирают берега рек от мусора, спасают животных, сажают деревья там, где казалось об этом будут думать в последнюю очередь - на войне, в Донбассе - и, конечно, помогают своим ближним. То, что нашим конкурсантам удалось убедительно и ярко рассказать об этих людях, сделать их своими героями, не оставляет зрителей равнодушными. Вот что мы считаем целью настоящей журналистики и нашего конкурса", - сказал исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа.Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20210407/konkurs-1727152089.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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5
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353
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конкурс имени юрия левитана, россия, миа "россия сегодня"
Конкурс имени Юрия Левитана объявил шорт-лист лучших работ
13:32 15.06.2021 (обновлено: 13:34 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании МИА "Россия сегодня"
Вывеска на здании МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Конкурс имени Юрия Левитана объявил шорт-лист лучших работ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" объявил шорт-лист лучших работ, из которых жюри выберут победителей в каждой номинации. С полным списком номинантов можно ознакомиться на странице конкурса на сайте ria.ru. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации.
На следующем этапе конкурса экспертное жюри выберет лучшие работы в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Оцениваться будет журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов.
"Мы получили более 200 историй о героях нашего времени, что, как мне кажется, в условиях пандемийных ограничений - хороший результат работоспособности наших коллег. Для нас важно было понять, кто эти люди, которые попадают в сюжеты и программы - герои, о которых рассказывают журналисты и блогеры. Мы были приятно удивлены, сколько людей занимаются добрыми светлыми делами, пусть не заметными и не броскими, но очень важными и полезными: убирают берега рек от мусора, спасают животных, сажают деревья там, где казалось об этом будут думать в последнюю очередь - на войне, в Донбассе - и, конечно, помогают своим ближним. То, что нашим конкурсантам удалось убедительно и ярко рассказать об этих людях, сделать их своими героями, не оставляет зрителей равнодушными. Вот что мы считаем целью настоящей журналистики и нашего конкурса", - сказал исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Скриншот страницы конкурса имени Юрия Левитана
7 апреля, 11:50
Конкурс имени Юрия Левитана стал международным
Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа.
Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 12:50
Объявлен состав жюри журналистского конкурса имени Левитана
 
Конкурс имени Юрия ЛевитанаРоссияМИА "Россия сегодня"
 
 
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