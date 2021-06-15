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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210615/komi-1737073276.html
Глава Коми сравнил природу региона с горной Швейцарией
Глава Коми сравнил природу региона с горной Швейцарией - РИА Новости, 15.06.2021
Глава Коми сравнил природу региона с горной Швейцарией
Глава Коми Владимир Уйба считает, что природа республики по красоте сравнима с горной Швейцарией, и регион имеет серьезный потенциал для развития самобытного... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:52
2021-06-15T13:52
туризм
владимир уйба
республика коми
новости - туризм
швейцария
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба считает, что природа республики по красоте сравнима с горной Швейцарией, и регион имеет серьезный потенциал для развития самобытного сельского туризма, когда гости могут ощутить настоящую, а не бутафорскую атмосферу исторического поселения.При этом, по его словам, потенциальных туристов больше интересовал не стандартный отель, а деревенский гостевой дом, "где можно почувствовать настоящую, а не бутафорскую атмосферу"."Подобные гостевые дома можно было бы обустроить во многих наших деревнях и селах. Востребованность, мне кажется, колоссальная, потому что по красоте природы это сравнимо с горной Швейцарией. Просто сказка", - считает Уйба.
https://ria.ru/20210615/komi-1737060892.html
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владимир уйба, республика коми, новости - туризм, швейцария
Глава Коми сравнил природу региона с горной Швейцарией
13:52 15.06.2021
 
© Фото : Андрей БелавинДевственные леса Коми
Девственные леса Коми - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : Андрей Белавин

Глава Коми Уйба сравнил природу региона с горной Швейцарией

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба считает, что природа республики по красоте сравнима с горной Швейцарией, и регион имеет серьезный потенциал для развития самобытного сельского туризма, когда гости могут ощутить настоящую, а не бутафорскую атмосферу исторического поселения.
"Я… вижу серьёзный запрос на развитие самобытного сельского туризма в Коми. Зимой, когда мы с детьми приехали в Усть-Цильму на "Зарницу" и я прислал друзьям фотографии оттуда, очень многие стали сравнивать эти места, где еще во времена протопопа Аввакума осели старообрядцы, с Швейцарией и спрашивать, как сюда добраться", - рассказал Уйба в интервью РИА Новости.
При этом, по его словам, потенциальных туристов больше интересовал не стандартный отель, а деревенский гостевой дом, "где можно почувствовать настоящую, а не бутафорскую атмосферу".
"Подобные гостевые дома можно было бы обустроить во многих наших деревнях и селах. Востребованность, мне кажется, колоссальная, потому что по красоте природы это сравнимо с горной Швейцарией. Просто сказка", - считает Уйба.
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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ТуризмВладимир УйбаРеспублика КомиНовости - ТуризмШвейцария
 
 
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