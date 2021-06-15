Глава Коми сравнил природу региона с горной Швейцарией
© Фото : Андрей БелавинДевственные леса Коми
© Фото : Андрей Белавин
Глава Коми Уйба сравнил природу региона с горной Швейцарией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба считает, что природа республики по красоте сравнима с горной Швейцарией, и регион имеет серьезный потенциал для развития самобытного сельского туризма, когда гости могут ощутить настоящую, а не бутафорскую атмосферу исторического поселения.
"Я… вижу серьёзный запрос на развитие самобытного сельского туризма в Коми. Зимой, когда мы с детьми приехали в Усть-Цильму на "Зарницу" и я прислал друзьям фотографии оттуда, очень многие стали сравнивать эти места, где еще во времена протопопа Аввакума осели старообрядцы, с Швейцарией и спрашивать, как сюда добраться", - рассказал Уйба в интервью РИА Новости.
При этом, по его словам, потенциальных туристов больше интересовал не стандартный отель, а деревенский гостевой дом, "где можно почувствовать настоящую, а не бутафорскую атмосферу".
"Подобные гостевые дома можно было бы обустроить во многих наших деревнях и селах. Востребованность, мне кажется, колоссальная, потому что по красоте природы это сравнимо с горной Швейцарией. Просто сказка", - считает Уйба.