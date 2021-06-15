https://ria.ru/20210615/komi-1737073276.html

Глава Коми сравнил природу региона с горной Швейцарией

Глава Коми сравнил природу региона с горной Швейцарией - РИА Новости, 15.06.2021

Глава Коми сравнил природу региона с горной Швейцарией

Глава Коми Владимир Уйба считает, что природа республики по красоте сравнима с горной Швейцарией, и регион имеет серьезный потенциал для развития самобытного... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:52

2021-06-15T13:52

2021-06-15T13:52

туризм

владимир уйба

республика коми

новости - туризм

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577255392_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_2034a3694a0b75a57423c4ad27538599.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба считает, что природа республики по красоте сравнима с горной Швейцарией, и регион имеет серьезный потенциал для развития самобытного сельского туризма, когда гости могут ощутить настоящую, а не бутафорскую атмосферу исторического поселения.При этом, по его словам, потенциальных туристов больше интересовал не стандартный отель, а деревенский гостевой дом, "где можно почувствовать настоящую, а не бутафорскую атмосферу"."Подобные гостевые дома можно было бы обустроить во многих наших деревнях и селах. Востребованность, мне кажется, колоссальная, потому что по красоте природы это сравнимо с горной Швейцарией. Просто сказка", - считает Уйба.

https://ria.ru/20210615/komi-1737060892.html

республика коми

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир уйба, республика коми, новости - туризм, швейцария