https://ria.ru/20210615/komi-1737064516.html

Глава Коми рассказал, как его поддержали местные жители

Глава Коми рассказал, как его поддержали местные жители - РИА Новости, 15.06.2021

Глава Коми рассказал, как его поддержали местные жители

Глава Коми Владимир Уйба рассказал в интервью РИА Новости, что местные жители написали множество писем в его поддержку после конфликта с депутатом от КПРФ... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:10

2021-06-15T13:10

2021-06-15T13:10

олег михайлов

владимир уйба

республика коми

дмитрий песков

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба рассказал в интервью РИА Новости, что местные жители написали множество писем в его поддержку после конфликта с депутатом от КПРФ Олегом Михайловым.В конце апреля в Telegram-каналах и СМИ появилась аудиозапись, на которой, как утверждалось, происходит конфликт Михайлова и Уйбы. Один мужчина спрашивал другого "Кого ты трусом назвал?" с использованием ненормативной лексики, предлагал выйти и разобраться. Ситуация вызвала общественный резонанс. Тогда руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин заявил РИА Новости, что конфликт якобы спровоцировал сам депутат, оскорбив чиновника во время его доклада, поэтому главе региона после окончания мероприятия пришлось потребовать объяснений в непривычной для него манере. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Михайлову не надо было записывать личный разговор с главой Коми, но сказал, что в Кремле не будут давать оценку личным беседам."Для меня важно то, что после ситуации с Михайловым многие направляли главе государства письма в мою поддержку. И, например, в прилузском районном представительстве общественного движения "Коми войтыр" меня назвали наш "коми морт". В переводе на русский это означает "коми человек", - сказал Уйба.По его мнению, такая реакция жителей Коми может свидетельствовать о том, что они "приняли" главу региона не только потому, что он имеет финно-угорское происхождение."По отцу я – эстонец, так что отношусь к финно-угорским народам не в меньшей степени, чем любой житель Коми, у которого один из родителей относится к коренному населению. Хотя дело, конечно, не в национальности – и уж точно не в том, откуда родом руководитель региона. Дело – в делах, простите за тавтологию. И если на одного моего оппонента пришлись тысячи людей, которые сказали: "ты – наш", то с такой пропорцией я готов согласиться", - признался Уйба.

https://ria.ru/20210615/komi-1737060892.html

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730674629.html

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олег михайлов, владимир уйба, республика коми, дмитрий песков, политика