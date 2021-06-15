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Глава Коми объяснил свои слова "у вас я — Путин"
Глава Коми объяснил свои слова "у вас я — Путин" - РИА Новости, 15.06.2021
Глава Коми объяснил свои слова "у вас я — Путин"
Глава Коми Владимир Уйба, чьи слова в адрес местных жителей "у вас я – Путин" вызвали общественный резонанс, пояснил, почему проблемы в республике должны... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:50
2021-06-15T12:53
владимир уйба
дмитрий песков
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба, чьи слова в адрес местных жителей "у вас я – Путин" вызвали общественный резонанс, пояснил, почему проблемы в республике должны решаться через него, а не через главу государства.В конце мая на YouTube появилось видео встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: "Да какой Путин? У вас я – Путин". Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканской администрации, губернатор имел в виду свою ответственность за регион. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти слова вырваны из контекста, поскольку руководитель региона говорил, что у него есть свои полномочия и ответственность."(Тогда) я приехал в село Мутный Материк, жители которого жаловались на нефть в окрестностях. При облете с вертолета ничего не просматривалось, так что пришлось попросить лодку, чтобы посмотреть вдоль берегов. На ней я проехал вдоль всего села больше километра, периодически опуская руку в воду — рука так и оставалась чистой. Потом меня завезли в какой-то затон, где около моторок были разводы от бензина – очевидно, капнули, когда заливали в двигатель. В общем, никаких следов нефти не обнаружилось", - рассказал Уйба в интервью РИА Новости."Когда мы вышли на берег, местные заявили, что они, мол, к президенту пойдут. Я спросил, а меня тогда для чего избрали? И действительно сказал: "Для вас я – Путин, потому что вы меня избрали как главу субъекта, высшее должностное лицо". Это означает, что ответственность за проблемы жителей Коми несу я, и решать их надо через меня, а не через президента России", - пояснил он.
https://ria.ru/20210525/slova-1733803421.html
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владимир уйба, дмитрий песков, политика
Глава Коми объяснил свои слова "у вас я — Путин"
12:50 15.06.2021 (обновлено: 12:53 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Глава Коми Владимир Уйба пояснил, почему проблемы в республике должны решаться через него

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба, чьи слова в адрес местных жителей "у вас я – Путин" вызвали общественный резонанс, пояснил, почему проблемы в республике должны решаться через него, а не через главу государства.
В конце мая на YouTube появилось видео встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: "Да какой Путин? У вас я – Путин". Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканской администрации, губернатор имел в виду свою ответственность за регион. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти слова вырваны из контекста, поскольку руководитель региона говорил, что у него есть свои полномочия и ответственность.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 12:57
Песков назвал вырванными из контекста слова главы Коми "у вас я — Путин"
"(Тогда) я приехал в село Мутный Материк, жители которого жаловались на нефть в окрестностях. При облете с вертолета ничего не просматривалось, так что пришлось попросить лодку, чтобы посмотреть вдоль берегов. На ней я проехал вдоль всего села больше километра, периодически опуская руку в воду — рука так и оставалась чистой. Потом меня завезли в какой-то затон, где около моторок были разводы от бензина – очевидно, капнули, когда заливали в двигатель. В общем, никаких следов нефти не обнаружилось", - рассказал Уйба в интервью РИА Новости.
"Когда мы вышли на берег, местные заявили, что они, мол, к президенту пойдут. Я спросил, а меня тогда для чего избрали? И действительно сказал: "Для вас я – Путин, потому что вы меня избрали как главу субъекта, высшее должностное лицо". Это означает, что ответственность за проблемы жителей Коми несу я, и решать их надо через меня, а не через президента России", - пояснил он.
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 11:47
Пресс-служба главы Коми прокомментировала его слова "у вас я — Путин"
 
Владимир УйбаДмитрий ПесковПолитика
 
 
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