https://ria.ru/20210615/komi-1737060892.html

Глава Коми объяснил свои слова "у вас я — Путин"

Глава Коми объяснил свои слова "у вас я — Путин" - РИА Новости, 15.06.2021

Глава Коми объяснил свои слова "у вас я — Путин"

Глава Коми Владимир Уйба, чьи слова в адрес местных жителей "у вас я – Путин" вызвали общественный резонанс, пояснил, почему проблемы в республике должны... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:50

2021-06-15T12:50

2021-06-15T12:53

владимир уйба

дмитрий песков

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба, чьи слова в адрес местных жителей "у вас я – Путин" вызвали общественный резонанс, пояснил, почему проблемы в республике должны решаться через него, а не через главу государства.В конце мая на YouTube появилось видео встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: "Да какой Путин? У вас я – Путин". Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканской администрации, губернатор имел в виду свою ответственность за регион. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти слова вырваны из контекста, поскольку руководитель региона говорил, что у него есть свои полномочия и ответственность."(Тогда) я приехал в село Мутный Материк, жители которого жаловались на нефть в окрестностях. При облете с вертолета ничего не просматривалось, так что пришлось попросить лодку, чтобы посмотреть вдоль берегов. На ней я проехал вдоль всего села больше километра, периодически опуская руку в воду — рука так и оставалась чистой. Потом меня завезли в какой-то затон, где около моторок были разводы от бензина – очевидно, капнули, когда заливали в двигатель. В общем, никаких следов нефти не обнаружилось", - рассказал Уйба в интервью РИА Новости."Когда мы вышли на берег, местные заявили, что они, мол, к президенту пойдут. Я спросил, а меня тогда для чего избрали? И действительно сказал: "Для вас я – Путин, потому что вы меня избрали как главу субъекта, высшее должностное лицо". Это означает, что ответственность за проблемы жителей Коми несу я, и решать их надо через меня, а не через президента России", - пояснил он.

https://ria.ru/20210525/slova-1733803421.html

https://ria.ru/20210525/komi-1733787498.html

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владимир уйба, дмитрий песков, политика