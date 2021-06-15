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Про Егора Летова, путешествия и желания: самые модные книги этого лета

Про Егора Летова, путешествия и желания: самые модные книги этого лета - РИА Новости, 15.06.2021

Про Егора Летова, путешествия и желания: самые модные книги этого лета

Фестиваль "Красная площадь" откроется уже 17 июня. Издатели и организаторы подготовили разнообразную программу и тысячи новых книг. О том, что блогеры и... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:00

2021-06-15T08:00

2021-06-15T15:21

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Фестиваль "Красная площадь" откроется уже 17 июня. Издатели и организаторы подготовили разнообразную программу и тысячи новых книг. О том, что блогеры и литературные критики посоветовали внести в список чтения на лето, — в материале РИА Новости.Гарриет Тайс. "Кровавый апельсин"Книга о том, что может скрываться за красивым фасадом. "Все начинается как бодрый юридический роман: у Эллисон, адвоката средней руки, вдруг появляется шанс запрыгнуть в высшую юридическую лигу", — рассказывает Константин Мильчин, литературный критик и шеф-редактор международного сервиса аудиокниг Storytel. Героине предлагают поучаствовать в громком деле — женщина убила очень богатого мужа. Подробности туманны, обвиняемая явно что-то недоговаривает, но упорная Эллисон все-таки пытается выстроить эффектную линию защиты. "А книга меж тем все больше дрейфует в сторону триллера о токсичных отношениях. Потому что личная жизнь адвоката — рукотворный ад", — заключает Мильчин.Оса Эриксдоттер. "Бойня"Роман для тех, кому нравится жанр антиутопии. "Бойня" рассказывает о мире, в котором объявлена война тем, кто не вписывается в норму по весу. Ожирение карают по всей строгости закона, Партия здоровья проводит зачистки, и все полные люди постепенно начинают исчезать."Шведская писательница Оса Эриксдоттер создала философский роман о том, как легко дискриминация может стать нормой", — считает главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева. В оригинале книга называется "l'Epidémie" — "Эпидемия".Рои Хен. "Души" Это только кажется, что Гриша — неудачник, обитающий с мамой в запущенной квартирке. На самом деле он — странник во времени: живет в разных веках и эпохах уже как четыреста лет. "Этот роман — полотно о странствиях души, обрамленное историей из предперестроечной Москвы и современного Тель-Авива. Главную тему, наверное, можно сформулировать так: жизнь — это дар или наказание?" — говорит главный редактор "Фантом Пресс" Игорь Алюков. Автор Рои Хен очень много переводил русскую драматургию и классику: от Пушкина и Достоевского до Шаламова и Хармса, и это чувствуется в его собственном романе."Вокруг света в 80 дней"Это не опечатка: именно так и называется интерактивное издание. "Этим летом отправляйтесь в самое безопасное путешествие с "Вокруг света в 80 дней", — советует ютьюб-блогер и автор телеграм-канала "Читалочка" Полина Парс. На страницах, кроме классического текста романа Жюля Верна, еще и старинные карты, схемы, гравюры, объемные элементы... "С первого взгляда кажется, что "это для детей", но, поверьте, книга с легкостью затянет и взрослого искушенного читателя". Иван Шипнигов. "Стрим"Дебютная книга Ивана Шипнигова выходит только в августе, а разговоров о ней уже много. Егор Апполонов, создатель проекта о литературе "Хемингуэй позвонит", рассказывает о ярком произведении, перезагрузившем современную литературу: "Раньше никто не думал, что так можно было. Оказалось, да. В шорт-лист премии "Нацбест" роман попал еще в рукописи и только потом нашел издателя". Героев несколько, они разные (бухгалтер, продавщица, пенсионер, филологиня), и каждый произносит свой монолог, который иногда переходит в поток сознания. "Этот роман о нас, оцифровавшихся и забывших о том, как выглядит мир вокруг. Почти как "Цветы для Элджернона", только совсем о другом. О том, что важно, о том, что актуально, о мире в нас и вокруг нас". Пьер Леметр. "Зеркало наших печалей"Эту книгу рекомендует Валерий Шабашов, автор телеграм-канала Books & Reviews. "Зеркало наших печалей" завершает трилогию Леметра, открывающуюся романом "До свидания там, наверху", по которому несколько лет назад сняли замечательный фильм. "Но читать книги можно в любом порядке: это никак не повлияет на восприятие сюжета", — считает Валерий. Действие разворачивается в начале Второй мировой войны во Франции. Главная героиня, красавица Луиза, отправляется в путешествие по разоренной стране. Хилари Мантел. "Зеркало и свет"По словам Олеси Скопинской, автора телеграм-канала "Книжный лис", это одна из самых долгожданных новинок года. "Зеркало и свет" — завершение трилогии, в которой Мантел переосмыслила понятие исторического романа, превратив его в увлекательный детектив", — считает она. Вынос на обложке обещает многое: "У римлян была "Энеида", у русских — "Война и мир". Благодаря Хилари Мантел теперь и у нас в Англии есть подлинный эпос", — с гордостью сообщает Sunday Telegraph.Лоран Бине. "Цивилизации"Что бы случилось, если б не европейцы завоевали коренное население Америки, а наоборот? В начале XVI века флот инков причаливает к берегам Старого Света и колонизирует население. "Бине — сторонник исторической точности в прозе", — подчеркивает писатель и журналист Сергей Лебеденко, автор телеграм-блога "Книгижарь". — Тем интереснее его эксперименты: ведь он одним махом повернул вспять историю европейской цивилизации". Си Памжань. "Сколько золота в этих холмах"Приключенческий роман-вестерн о выживании двух детей китайских иммигрантов на Диком Западе США, в Калифорнии, во времена по окончании золотой лихорадки. Люси и Сэм после смерти бабушки отправляются в путешествие прочь от злобы жителей шахтерского городка. Литературный дебют американской писательницы китайского происхождения Си Памжань вошел в лонг-лист Букеровской премии.Элиф Шафак. "Стамбульский бастард"В Стамбул из Сан-Франциско приезжает американка армянского происхождения. Останавливается у турецких родственников отчима, где знакомится со сверстницей, девятнадцатилетней Асией. Девушки быстро становятся подругами, несмотря на разницу воспитания и культур. История двух семей, турецкой и армянской, разделенных в начале XX века, — для тех, кто соскучился по масштабным полотнам. Максим Семеляк. "Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования"Автор собирался начать работу над книгой вместе с Егором Летовым в 2008-м. Помешала планам смерть главного героя. За прошедшие 13 лет Летов стал, как и хотел, фольклорным персонажем, феноменом, и Семеляк достаточно подробно объясняет, как это произошло. Объективной и беспристрастной книгу, наверное, назвать никак нельзя, но в этом и ее сила: вместо исследования получился скорее сборник лирических эссе. Критики саму книгу пока хвалят — ругают только обложку.Дэн Джонс. "Плантагенеты: короли и королевы, создавшие Англию"Полная и невероятно кинематографичная история одной из самых великих и ужасных английских королевских династий. С одной стороны, 250 лет войн, интриг, убийств, с другой — строительство империи, рождение парламента и Великой хартии вольностей, время Алиеноры Аквитанской, Ричарда Львиное Сердце, Робина Гуда и Томаса Беккета. "Недаром газета The Wall Street Journal назвала эту книгу "настоящей "Игрой престолов", — говорит Павел Подкосов, главный редактор издательства "Альпина нон-фикшн". Мартин Гейфорд. "В погоне за искусством"Новая книга английского историка искусства и художественного критика Мартина Гейфорда. По жанру это арт-травелог: рассказы о паломничествах к святыням классического и современного искусства. И руководство к действию — к каким достопримечательностям поехать, когда границы окончательно откроются. Габриэль Эванс. "Олли и Огастус"Олли и его пес Огастус все делают вместе: рисуют, катаются на велосипеде, лазят по деревьям и собирают палочки. Но когда для мальчика приходит пора идти в школу, он начинает переживать, не будет ли верному другу одиноко. Дебютная книга австралийского иллюстратора стала хитом у него на родине. Хосе Луис Кордейро, Дэвид Вуд. "Смерть должна умереть"Ученый Хосе Луис Кордейро и инженер Дэвид Вуд утверждают, что примерно к 2045 году в мире будет покончено со смертью от естественных причин. Якобы новые технологии позволят излечивать старение как заболевание, а человечество вскоре справится со всеми смертельными болезнями. На фоне пандемии последнее звучит слишком оптимистично, хотя мы верим. А что нам еще остается?

https://ria.ru/20210324/knigi-1601731083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, книжный фестиваль "красная площадь", что почитать, книги, егор летов, жюль верн