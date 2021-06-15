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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210615/kitay-1737080868.html
КНР планирует в 2030 году запустить зонд для сбора образцов с Марса
КНР планирует в 2030 году запустить зонд для сбора образцов с Марса - РИА Новости, 15.06.2021
КНР планирует в 2030 году запустить зонд для сбора образцов с Марса
Китай намерен в 2025 году запустить зонд для сбора образцов с околоземного астероида и исследования кометы, а в 2030 году осуществить запуск миссии по... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:37
2021-06-15T14:37
россия-китай: главное
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марс
космос - риа наука
китай
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МОСКВА, 15 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен в 2025 году запустить зонд для сбора образцов с околоземного астероида и исследования кометы, а в 2030 году осуществить запуск миссии по возвращению образцов с Марса и миссии по исследованию системы Юпитера. Об этом заявил на днях официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Хунлян.Кроме того, Китай собирается запустить лунные зонды "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" в ближайшие пять лет для изучения условий среды и ресурсов Луны, а также для сбора образцов из полярной области спутника Земли, добавил Сюй Хунлян.К концу 2022 года Китай завершит строительство собственной космической станции, на которой космонавты смогут находиться в течение длительного времени для проведения научных экспериментов, отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20210614/kitay-1736932144.html
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земля, марс, космос - риа наука, китай
КНР планирует в 2030 году запустить зонд для сбора образцов с Марса
14:37 15.06.2021
 
© Fotolia/artemp1Планета Марс
Планета Марс
© Fotolia/artemp1

КНР планирует в 2030 году запустить зонд для сбора образцов с Марса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен в 2025 году запустить зонд для сбора образцов с околоземного астероида и исследования кометы, а в 2030 году осуществить запуск миссии по возвращению образцов с Марса и миссии по исследованию системы Юпитера. Об этом заявил на днях официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Хунлян.
Кроме того, Китай собирается запустить лунные зонды "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" в ближайшие пять лет для изучения условий среды и ресурсов Луны, а также для сбора образцов из полярной области спутника Земли, добавил Сюй Хунлян.
К концу 2022 года Китай завершит строительство собственной космической станции, на которой космонавты смогут находиться в течение длительного времени для проведения научных экспериментов, отметил представитель ведомства.
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-5 с первым зондом по исследованию Марса Тяньвэнь-1 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 12:06Россия-Китай: Главное
Китай разрабатывает планы будущих космических исследований
 
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