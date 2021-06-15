https://ria.ru/20210615/kitay-1737080029.html

В Китае введено более 900 миллионов доз вакцин против COVID-19

В Китае введено более 900 миллионов доз вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

В Китае введено более 900 миллионов доз вакцин против COVID-19

РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:32

2021-06-15T14:32

2021-06-15T14:32

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МОСКВА, 15 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец понедельника в Китае было введено свыше 900 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили во вторник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.В Комитете пообещали обеспечить стабильные поставки вакцин и продолжать способствовать массовой вакцинации.3 июня было объявлено, что в стране введено свыше 700 миллионов доз вакцин, и с тех пор менее чем за две недели было введено еще 200 миллионов доз.

https://ria.ru/20210612/vaktsina-1736788449.html

китай

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2021

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коронавирус covid-19, китай, в мире