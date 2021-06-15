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https://ria.ru/20210615/kitay-1737017760.html
Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе" - РИА Новости, 15.06.2021
Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
КНР призывает НАТО прекратить раздувать различные теории о "китайской угрозе", Пекин не намерен создавать для других "системные вызовы", но если кто-то бросит... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:12
2021-06-15T08:12
россия
нато
владимир путин
китай
сша
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ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. КНР призывает НАТО прекратить раздувать различные теории о "китайской угрозе", Пекин не намерен создавать для других "системные вызовы", но если кто-то бросит вызов ему, безучастным Китай не останется, говорится в заявлении миссии КНР при ЕС.Ранее лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе заявили об озабоченности возрастающим военным потенциалом Китая, а также его сотрудничеством с Россией в военной сфере."Мы обратили внимание на касающееся Китая содержание заявления по итогам брюссельского саммита НАТО. НАТО заявляет, что Китай представляет так называемый "системный вызов", это клевета на мирное развитие Китая, неправильная оценка международной ситуации и собственной роли (организации – ред.), главным образом – это продолжение менталитета холодной войны и психология блоковой политики", - говорится в заявлении миссии.Отмечается, что Китай неуклонно придерживается оборонного характера своей военной доктрины, а достижения страны в области национальной обороны и модернизации армии являются рациональными, законными, открытыми и прозрачными. В 2021 году, подчеркивается в заявлении, оборонный бюджет Китая достигнет 1,35 триллиона юаней (примерно 209 миллиардов долларов США), составив около 1,3% ВВП, что меньше двухпроцентного "порога" НАТО."Общие же военные расходы 30 стран НАТО в 2021 году, как ожидается, составят 1,17 триллиона долларов США, что составляет более половины от общемировых военных расходов, а также в 5,6 раза превышает расходы Китая. В конечном счете, люди во всем мире ясно видят, чьи военные базы расположены по всей планете и чьи авианосцы повсюду демонстрируют свою силу", - указано в заявлении.В миссии подчеркнули, что Китай не намерен создавать для других "системные вызовы", но если кто-то захочет бросить "системный вызов" КНР, "мы не останемся безучастными".Вместе с тем Китай призвал НАТО тратить больше сил на продвижение диалога и сотрудничества, а также предпринимать действия, способствующие поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности.В МИД Китая ранее заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет дальнейшего пути. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития.На Западе в последнее время также часто звучат заявления о "российской угрозе". В РФ неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, "российская угроза" - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210615/kitay-1736978090.html
https://ria.ru/20210614/putin-1736958705.html
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россия, нато, владимир путин, китай, сша
Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:12 15.06.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе", заявила миссия при ЕС

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ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. КНР призывает НАТО прекратить раздувать различные теории о "китайской угрозе", Пекин не намерен создавать для других "системные вызовы", но если кто-то бросит вызов ему, безучастным Китай не останется, говорится в заявлении миссии КНР при ЕС.
Ранее лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе заявили об озабоченности возрастающим военным потенциалом Китая, а также его сотрудничеством с Россией в военной сфере.
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Китай готовится к первому бою новой холодной войны
"Мы обратили внимание на касающееся Китая содержание заявления по итогам брюссельского саммита НАТО. НАТО заявляет, что Китай представляет так называемый "системный вызов", это клевета на мирное развитие Китая, неправильная оценка международной ситуации и собственной роли (организации – ред.), главным образом – это продолжение менталитета холодной войны и психология блоковой политики", - говорится в заявлении миссии.
Отмечается, что Китай неуклонно придерживается оборонного характера своей военной доктрины, а достижения страны в области национальной обороны и модернизации армии являются рациональными, законными, открытыми и прозрачными. В 2021 году, подчеркивается в заявлении, оборонный бюджет Китая достигнет 1,35 триллиона юаней (примерно 209 миллиардов долларов США), составив около 1,3% ВВП, что меньше двухпроцентного "порога" НАТО.
"Общие же военные расходы 30 стран НАТО в 2021 году, как ожидается, составят 1,17 триллиона долларов США, что составляет более половины от общемировых военных расходов, а также в 5,6 раза превышает расходы Китая. В конечном счете, люди во всем мире ясно видят, чьи военные базы расположены по всей планете и чьи авианосцы повсюду демонстрируют свою силу", - указано в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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В миссии подчеркнули, что Китай не намерен создавать для других "системные вызовы", но если кто-то захочет бросить "системный вызов" КНР, "мы не останемся безучастными".
"Китай рекомендует НАТО рационально относиться к развитию КНР, прекратить раздувать разного рода "теории китайской угрозы", не стоит использовать законные интересы и права Китая в качестве предлога для манипулирования блоковой политикой, искусственного создания противостояния и стимулирования геополитической конкуренции", - заявили в китайской миссии.
Вместе с тем Китай призвал НАТО тратить больше сил на продвижение диалога и сотрудничества, а также предпринимать действия, способствующие поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности.
В МИД Китая ранее заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет дальнейшего пути. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития.
На Западе в последнее время также часто звучат заявления о "российской угрозе". В РФ неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, "российская угроза" - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Здание китайского парламента в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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В Китае приняли закон по противодействию иностранным санкциям
 
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