https://ria.ru/20210615/inostrantsy-1737064338.html

Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в период пандемии

Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в период пандемии - РИА Новости, 15.06.2021

Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в период пандемии

Президент России Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:09

2021-06-15T13:09

2021-06-15T15:07

общество

коронавирус в россии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщает пресс-служба Кремля.Текст указа приводится на сайте администрации главы государства.В частности, приостанавливается течение сроков документов, которые дают право иностранцам находиться на территории России. Это значит, что у них, например, не может закончиться вид на жительство. Аналогичные правила будут действовать для обладателей виз, миграционных карт и свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.Также указ запрещает выдворение иностранцев и лиц без гражданства с территории страны. Исключение составят лишь те, кто освободился из мест лишения свободы, либо создает угрозу национальной безопасности. Эта мера будет действовать до 30 сентября. Помимо этого, граждане стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2021 года смогут заключать трудовые и гражданско-правовые договоры вне зависимости от заявленной цели визита в Россию. Граждане других государств смогут продлить патенты на работу.Документ вступает в силу с 16 июня.

https://ria.ru/20210607/inostrantsy-1735921283.html

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общество, коронавирус в россии, россия, владимир путин