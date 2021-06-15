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Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в период пандемии
Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в период пандемии - РИА Новости, 15.06.2021
Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в период пандемии
Президент России Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:09
2021-06-15T15:07
общество
коронавирус в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщает пресс-служба Кремля.Текст указа приводится на сайте администрации главы государства.В частности, приостанавливается течение сроков документов, которые дают право иностранцам находиться на территории России. Это значит, что у них, например, не может закончиться вид на жительство. Аналогичные правила будут действовать для обладателей виз, миграционных карт и свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.Также указ запрещает выдворение иностранцев и лиц без гражданства с территории страны. Исключение составят лишь те, кто освободился из мест лишения свободы, либо создает угрозу национальной безопасности. Эта мера будет действовать до 30 сентября. Помимо этого, граждане стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2021 года смогут заключать трудовые и гражданско-правовые договоры вне зависимости от заявленной цели визита в Россию. Граждане других государств смогут продлить патенты на работу.Документ вступает в силу с 16 июня.
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общество, коронавирус в россии, россия, владимир путин
Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в период пандемии
13:09 15.06.2021 (обновлено: 15:07 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин продлил мораторий на выдворение иностранцев из России до 30 сентября

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщает пресс-служба Кремля.
Текст указа приводится на сайте администрации главы государства.
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В частности, приостанавливается течение сроков документов, которые дают право иностранцам находиться на территории России. Это значит, что у них, например, не может закончиться вид на жительство. Аналогичные правила будут действовать для обладателей виз, миграционных карт и свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.
Также указ запрещает выдворение иностранцев и лиц без гражданства с территории страны. Исключение составят лишь те, кто освободился из мест лишения свободы, либо создает угрозу национальной безопасности. Эта мера будет действовать до 30 сентября.
Помимо этого, граждане стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2021 года смогут заключать трудовые и гражданско-правовые договоры вне зависимости от заявленной цели визита в Россию. Граждане других государств смогут продлить патенты на работу.
Документ вступает в силу с 16 июня.
 
ОбществоКоронавирус в РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
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