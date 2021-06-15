https://ria.ru/20210615/inostrantsy-1737004519.html

Истек срок действия указа, продлявшего пребывание иностранцев в России

Истек срок действия указа, продлявшего пребывание иностранцев в России - РИА Новости, 15.06.2021

Истек срок действия указа, продлявшего пребывание иностранцев в России

Срок действия указа президента России Владимира Путина, продляющий сроки временного пребывания иностранцев в России в связи с коронавирусом, истекает 15 июня... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T00:18

2021-06-15T00:18

2021-06-15T00:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402293_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_3a60ce266b31ade51004204ceb9b71fa.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Срок действия указа президента России Владимира Путина, продляющий сроки временного пребывания иностранцев в России в связи с коронавирусом, истекает 15 июня 2021 года.Документ продлевал до 15 июня этого года сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, а также сроки, на которые они были поставлены на учет по месту пребывания, если они истекали раньше.Кроме того, согласно указу, до 15 июня в России могли остаться иностранцы и люди без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении из страны и которым нельзя возвращаться в РФ или нежелательно находиться здесь.В этот же срок не принимались решения об административном выдворении за пределы России, депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, выдаче разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы. Это не касалось иностранцев, выходящих из тюрем, нарушивших российские законы и создающие угрозы нацбезопасности страны.В апреле российское МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов из России, коих в стране набралось уже более 1 миллиона. После 15 июня, обещали в ведомстве, они уже не смогут без последствий для себя выйти из тени.

https://ria.ru/20210607/migranty-1735921487.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество