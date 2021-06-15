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Истек срок действия указа, продлявшего пребывание иностранцев в России
Истек срок действия указа, продлявшего пребывание иностранцев в России - РИА Новости, 15.06.2021
Истек срок действия указа, продлявшего пребывание иностранцев в России
Срок действия указа президента России Владимира Путина, продляющий сроки временного пребывания иностранцев в России в связи с коронавирусом, истекает 15 июня... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T00:18
2021-06-15T00:24
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Срок действия указа президента России Владимира Путина, продляющий сроки временного пребывания иностранцев в России в связи с коронавирусом, истекает 15 июня 2021 года.Документ продлевал до 15 июня этого года сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, а также сроки, на которые они были поставлены на учет по месту пребывания, если они истекали раньше.Кроме того, согласно указу, до 15 июня в России могли остаться иностранцы и люди без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении из страны и которым нельзя возвращаться в РФ или нежелательно находиться здесь.В этот же срок не принимались решения об административном выдворении за пределы России, депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, выдаче разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы. Это не касалось иностранцев, выходящих из тюрем, нарушивших российские законы и создающие угрозы нацбезопасности страны.В апреле российское МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов из России, коих в стране набралось уже более 1 миллиона. После 15 июня, обещали в ведомстве, они уже не смогут без последствий для себя выйти из тени.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Истек срок действия указа, продлявшего пребывание иностранцев в России
00:18 15.06.2021 (обновлено: 00:24 15.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoГраждане Таджикистана ожидают вылета в аэропорту Внуково
Граждане Таджикистана ожидают вылета в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Истек срок действия указа Путина, продлявшего сроки временного пребывания иностранцев в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Срок действия указа президента России Владимира Путина, продляющий сроки временного пребывания иностранцев в России в связи с коронавирусом, истекает 15 июня 2021 года.
Документ продлевал до 15 июня этого года сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, а также сроки, на которые они были поставлены на учет по месту пребывания, если они истекали раньше.
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Кроме того, согласно указу, до 15 июня в России могли остаться иностранцы и люди без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении из страны и которым нельзя возвращаться в РФ или нежелательно находиться здесь.
В этот же срок не принимались решения об административном выдворении за пределы России, депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, выдаче разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы. Это не касалось иностранцев, выходящих из тюрем, нарушивших российские законы и создающие угрозы нацбезопасности страны.
В апреле российское МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов из России, коих в стране набралось уже более 1 миллиона. После 15 июня, обещали в ведомстве, они уже не смогут без последствий для себя выйти из тени.
 
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