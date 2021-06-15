https://ria.ru/20210615/griby-1737097475.html
Власти Подмосковья рассказали, почему не стоит собирать грибы у трасс
Власти Подмосковья рассказали, почему не стоит собирать грибы у трасс - РИА Новости, 15.06.2021
Власти Подмосковья рассказали, почему не стоит собирать грибы у трасс
В Подмосковье после первых гроз начался сезон летних грибов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области, отмечая, что в грибах у... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:59
2021-06-15T15:59
2021-06-15T15:59
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Подмосковье после первых гроз начался сезон летних грибов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области, отмечая, что в грибах у автомагистралей накапливаются тяжелые металлы, поэтому в таких местах их собирать не стоит."После теплых дождей в лесах уже встречаются привычные для Подмосковья подберезовики и лисички, а уже к концу июня при благоприятных условиях ожидается появление первых белых грибов, подосиновиков и опят", - рассказала председатель комитета Елена Казимир, которую цитирует пресс-служба.Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин отметил, что леса на юге, западе, юго-востоке и востоке области первыми начинают радовать грибников. Позже грибы появятся на севере и северо-западе.Отмечается, что для того чтобы "тихая охота" удалась и не оставила после себя печальных воспоминаний в виде отравлений, важно не только выбрать "урожайный" маршрут, но и собирать только знакомые грибы. Следует помнить, что рядом с оживленными автомагистралями в грибах накапливается много тяжелых металлов. Поэтому собирать грибы рядом с дорогами не стоит."Специалисты рекомендуют очень внимательно относиться даже к, казалось бы, хорошо знакомым летним опятам. Они почти неотличимы от своего грибного "собрата", а вернее, "сестры" – смертельно ядовитой галерины окаймленной (Galerina marginata), которая содержит токсины более сильные, чем у бледной поганки", - отметили в пресс-службе."Но самое главное при сборе грибов - не заблудиться. Для этого нужно соблюдать простые правила: перед выходом на "тихую охоту" нужно посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать какие объекты и где расположены, а в лесу запоминать ориентиры и не заходить вглубь незнакомого лесного массива. Уходя, предупредить о своем походе близких и родных, взять с собой полностью заряженный телефон, воду и спички, а также одеться по погоде", - напомнила Казимир, слова которой приводятся в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/griby-1731337619.html
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московская область (подмосковье), общество
Власти Подмосковья рассказали, почему не стоит собирать грибы у трасс
Власти Подмосковья советуют не собирать грибы у трасс: в них накапливаются тяжелые металлы
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
В Подмосковье
после первых гроз начался сезон летних грибов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области, отмечая, что в грибах у автомагистралей накапливаются тяжелые металлы, поэтому в таких местах их собирать не стоит.
"После теплых дождей в лесах уже встречаются привычные для Подмосковья подберезовики и лисички, а уже к концу июня при благоприятных условиях ожидается появление первых белых грибов, подосиновиков и опят", - рассказала председатель комитета Елена Казимир, которую цитирует пресс-служба.
Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин
отметил, что леса на юге, западе, юго-востоке и востоке области первыми начинают радовать грибников. Позже грибы появятся на севере и северо-западе.
Отмечается, что для того чтобы "тихая охота" удалась и не оставила после себя печальных воспоминаний в виде отравлений, важно не только выбрать "урожайный" маршрут, но и собирать только знакомые грибы. Следует помнить, что рядом с оживленными автомагистралями в грибах накапливается много тяжелых металлов. Поэтому собирать грибы рядом с дорогами не стоит.
"Специалисты рекомендуют очень внимательно относиться даже к, казалось бы, хорошо знакомым летним опятам. Они почти неотличимы от своего грибного "собрата", а вернее, "сестры" – смертельно ядовитой галерины окаймленной (Galerina marginata), которая содержит токсины более сильные, чем у бледной поганки", - отметили в пресс-службе.
"Но самое главное при сборе грибов - не заблудиться. Для этого нужно соблюдать простые правила: перед выходом на "тихую охоту" нужно посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать какие объекты и где расположены, а в лесу запоминать ориентиры и не заходить вглубь незнакомого лесного массива. Уходя, предупредить о своем походе близких и родных, взять с собой полностью заряженный телефон, воду и спички, а также одеться по погоде", - напомнила Казимир, слова которой приводятся в сообщении.