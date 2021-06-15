https://ria.ru/20210615/gosuslugi-1737057704.html

В России упростили оформление лицензий на перевозки водным транспортом

В России упростили оформление лицензий на перевозки водным транспортом - РИА Новости, 15.06.2021

В России упростили оформление лицензий на перевозки водным транспортом

Лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом в России можно оформить на портале госуслуг, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:33

2021-06-15T12:33

2021-06-15T12:33

россия

дмитрий чернышенко

транспорт

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

госуслуги

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом в России можно оформить на портале госуслуг, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."На портале госуслуг можно оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом. Это позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства", - сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате.Помимо этого, добавил вице-премьер, возможность воспользоваться сервисом положительно влияет на дальнейшее развитие транспортных и туристических услуг в России. "Важно, что это отразится и на качестве жизни наших граждан - пассажиров, совершающих поездки внутренним водным и морским транспортом. А таких у нас более 17 миллионов человек в год", - подчеркнул он.В аппарате вице-премьера указали, что вопрос развития водного туризма и, в частности, возможности оформления лицензии через портал госуслуг обсуждался на совещании по итогам поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Карелию. По поручению Чернышенко Минцифры совместно с Минтрансом и Ространснадзором организовали перевод услуги оформления лицензии в электронный вид."В целом до конца 2022 года планируется завершить вывод на портал более 30 госуслуг. Среди них - выдача различных специальных разрешений и лицензий на перевозки, выдача удостоверений личности моряка и свидетельств членам экипажей гражданских воздушных судов, и многие другие", - отметил замглавы Минцифры Андрей Черненко.По данным Минтранса, которые привели в аппарате Чернышенко, за последние три года в России выдано и переоформлено 1,33 тысячи лицензий на осуществление перевозок пассажиров водным транспортом, и ежегодно за услугой обращаются более 500 заявителей.

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733457207.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/gosuslugi-1736282563.html

https://ria.ru/20210422/ilich-1729272010.html

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россия, дмитрий чернышенко, транспорт, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), госуслуги