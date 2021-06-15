Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
COVID-госпиталь "Вороновское" вышел в финал международной премии MIPIM Awards
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Проект инфекционного COVID-госпиталя в Вороновском, построенного в рекордные сроки, вошел в число финалистов престижной международной премии MIPIM Awards 2021, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Проект Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" вышел в финал конкурса MIPIM Awards. Это очень значимое для нас событие. Мы понимаем, что здания медицинского комплекса не обладают выдающейся архитектурной ценностью - главными принципами проекта была функциональность, надежность, долгий срок службы. Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта, а также тот подвиг, который совершили строители, с нуля, всего за месяц создав полноценный автономный стационар", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.
Как уточняется в материале, проект госпиталя вошел в номинацию Best Healthcare Development ("Лучший проект в области здравоохранения"). В общей сложности на конкурс поступило более 170 заявок из 36 стран мира.
Ранее департамент транспорта сообщил, что Северный речной вокзал также вышел в финал международной французской архитектурной премии MIPIM в номинации Best Refurbished Building ("Лучшая реконструкция здания").
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" стал символом борьбы с пандемией в столице. Первых пациентов с COVID-19 здесь приняли в апреле 2020 года. За это время медики в Вороновском вылечили более 16 тысяч человек.
Московские проекты участвуют в конкурсе MIPIM Awards с 2010 года, уже трижды объекты выходили в финал конкурса и два года подряд занимали призовые места. Так, в 2019-м парк "Зарядье" с концертным залом признали победителем и удостоили специального приза жюри премии MIPIM Awards, в 2020-м Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" победил в номинации "Лучший объект культуры и спорта".