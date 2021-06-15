https://ria.ru/20210615/gospital-1737022674.html

Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards

Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards - РИА Новости, 15.06.2021

Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards

Проект инфекционного COVID-госпиталя в Вороновском, построенного в рекордные сроки, вошел в число финалистов престижной международной премии MIPIM Awards 2021,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:06

2021-06-15T09:06

2021-06-15T09:06

московский клинический центр инфекционных болезней "вороновское"

северный речной вокзал

ирина винер-усманова

зарядье

андрей бочкарев

москва

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Проект инфекционного COVID-госпиталя в Вороновском, построенного в рекордные сроки, вошел в число финалистов престижной международной премии MIPIM Awards 2021, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."Проект Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" вышел в финал конкурса MIPIM Awards. Это очень значимое для нас событие. Мы понимаем, что здания медицинского комплекса не обладают выдающейся архитектурной ценностью - главными принципами проекта была функциональность, надежность, долгий срок службы. Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта, а также тот подвиг, который совершили строители, с нуля, всего за месяц создав полноценный автономный стационар", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.Как уточняется в материале, проект госпиталя вошел в номинацию Best Healthcare Development ("Лучший проект в области здравоохранения"). В общей сложности на конкурс поступило более 170 заявок из 36 стран мира.Ранее департамент транспорта сообщил, что Северный речной вокзал также вышел в финал международной французской архитектурной премии MIPIM в номинации Best Refurbished Building ("Лучшая реконструкция здания").Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" стал символом борьбы с пандемией в столице. Первых пациентов с COVID-19 здесь приняли в апреле 2020 года. За это время медики в Вороновском вылечили более 16 тысяч человек.Московские проекты участвуют в конкурсе MIPIM Awards с 2010 года, уже трижды объекты выходили в финал конкурса и два года подряд занимали призовые места. Так, в 2019-м парк "Зарядье" с концертным залом признали победителем и удостоили специального приза жюри премии MIPIM Awards, в 2020-м Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" победил в номинации "Лучший объект культуры и спорта".

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/volna-1736653287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский клинический центр инфекционных болезней "вороновское", северный речной вокзал, ирина винер-усманова, зарядье, андрей бочкарев, москва, общество