https://ria.ru/20210615/gosduma-1737134795.html

В Госдуму внесли проект об ответных мерах на недружественные действия США

В Госдуму внесли проект об ответных мерах на недружественные действия США - РИА Новости, 15.06.2021

В Госдуму внесли проект об ответных мерах на недружественные действия США

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T19:34

2021-06-15T19:34

2021-06-15T21:18

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. В документе, в частности, предлагается запретить банкам направлять в зарубежные органы сведения о клиентах и их операциях.Как отмечается в пояснительной записке, принятые недружественными странами законодательные акты вынуждают иностранные банки под угрозой санкций передавать конфиденциальную информацию.Кроме того, законопроект предусматривает оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Центробанка со стороны российских кредитных организаций, получивших запрос от иностранных властей, об этих требованиях."Реализация законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, а также не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", — указывается в пояснительной записке.В мае российское правительство утвердило перечень недружественных государств, в него вошли две страны: США и Чехия. Этот список могут пересмотреть в дальнейшем, однако, как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, для этого пока нет никаких оснований.

https://ria.ru/20210614/spisok-1736982504.html

https://ria.ru/20210309/vozmezdie-1600369787.html

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россия, в мире, политика, госдума рф, сша