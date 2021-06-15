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В Госдуму внесли проект об ответных мерах на недружественные действия США
В Госдуму внесли проект об ответных мерах на недружественные действия США - РИА Новости, 15.06.2021
В Госдуму внесли проект об ответных мерах на недружественные действия США
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:34
2021-06-15T21:18
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. В документе, в частности, предлагается запретить банкам направлять в зарубежные органы сведения о клиентах и их операциях.Как отмечается в пояснительной записке, принятые недружественными странами законодательные акты вынуждают иностранные банки под угрозой санкций передавать конфиденциальную информацию.Кроме того, законопроект предусматривает оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Центробанка со стороны российских кредитных организаций, получивших запрос от иностранных властей, об этих требованиях."Реализация законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, а также не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", — указывается в пояснительной записке.В мае российское правительство утвердило перечень недружественных государств, в него вошли две страны: США и Чехия. Этот список могут пересмотреть в дальнейшем, однако, как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, для этого пока нет никаких оснований.
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россия, в мире, политика, госдума рф, сша
В Госдуму внесли проект об ответных мерах на недружественные действия США
19:34 15.06.2021 (обновлено: 21:18 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах воздействия на недружественные действия США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран.
В документе, в частности, предлагается запретить банкам направлять в зарубежные органы сведения о клиентах и их операциях.
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Как отмечается в пояснительной записке, принятые недружественными странами законодательные акты вынуждают иностранные банки под угрозой санкций передавать конфиденциальную информацию.
Кроме того, законопроект предусматривает оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Центробанка со стороны российских кредитных организаций, получивших запрос от иностранных властей, об этих требованиях.
"Реализация законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, а также не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", — указывается в пояснительной записке.
В мае российское правительство утвердило перечень недружественных государств, в него вошли две страны: США и Чехия. Этот список могут пересмотреть в дальнейшем, однако, как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, для этого пока нет никаких оснований.
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