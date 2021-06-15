https://ria.ru/20210615/gosduma-1737092923.html

Госдума одобрила проект о расширении прав доноров

Госдума одобрила проект о расширении прав доноров - РИА Новости, 15.06.2021

Госдума одобрила проект о расширении прав доноров

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании правового регулирования вопросов донорства и трансплантации... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:39

2021-06-15T15:39

2021-06-15T15:39

россия

донорство

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также о создании федерального регистра таких доноров.Изменения планируется внести в законы "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".Документом предлагается распространить нормы закона на совершенствование правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.Кроме того, законопроектом расширяются и закрепляются права живого донора. Уточняется, что для организации деятельности по трансплантации или пересадке в проекте закона закрепляется понятие федерального регистра доноров КМиГСК, донорского КМиГСК, реципиентов КМиГСК.При этом, как уточняется в пояснительной записке, правительство РФ наделяется правом по утверждению порядка ведения федерального регистра, в том числе сроков и порядка представления информации в него, а также порядка доступа к содержащейся в нем информации и ее использования.Летом 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву подготовить проект федерального закона, предусматривающий создание федерального регистра доноров костного мозга и стволовых клеток. Позже она сообщала, что на типирование новых доноров для включения их в федеральный регистр в проекте бюджета РФ предусмотрено по 552 миллиона рублей в 2020 и 2021 годах.В декабре прошлого года на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) с участием президента Владимира Путина о проблемах донорства костного мозга говорил президент Русфонда Лев Амбиндер. Он тогда упомянул о Национальном регистре доноров костного мозга, созданном по инициативе СПЧ: за три года им удалось совместно с госучреждениями сформировать базу из 42,5 тысячи доноров, работу осуществляли на благотворительные пожертвования. По его словам, таких результатов еще не добивался ни один из государственных регистров, хотя госучреждения строят свои регистры на протяжении 11 лет. Он отметил, что их регистр теперь второй по численности в стране, а семь из 14 трансплантационных центров страны уже подключились к его базе. Правозащитник также позитивно оценил решение о праве частных коммерческих и некоммерческих организаций строить федеральный регистр доноров костного мозга наряду с госучреждениями.Амбиндер тогда попросил президента РФ дать поручение Минздраву завершить интеграцию донорской базы Национального регистра в трансплантационную сеть клиник, утвердить регламент включения потенциальных доноров в регистр, а также выделить в 2021 году деньги на рекрутинг и типирование доноров. Путин по итогам заседания дал ряд поручений, в том числепоручил правительству проанализировать международную практику ведения регистров доноров костного мозга, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ.Донорство костного мозга во всем мире анонимно, добровольно и безвозмездно. Всего в международной поисковой системе доноров костного мозга насчитывается более 30 миллионов потенциальных доноров. Крупнейшие регистры находятся в США (более 13,5 миллиона человек) и Германии (более 7,5 миллиона человек).

https://ria.ru/20210528/lgoty-1734618630.html

https://ria.ru/20210610/donorstvo-1736505537.html

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россия, донорство, госдума рф, владимир путин, общество