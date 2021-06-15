https://ria.ru/20210615/gosduma-1737083554.html

В Госдуму внесли законопроект о поддержке ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли законопроект о поддержке ветеранов боевых действий - РИА Новости, 15.06.2021

В Госдуму внесли законопроект о поддержке ветеранов боевых действий

В Госдуму внесен законопроект, по которому ветеранам боевых действий предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде внеочередного права на... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:55

2021-06-15T14:55

2021-06-15T14:55

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, по которому ветеранам боевых действий предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде внеочередного права на зачисление детей в детсады, школы, летние лагеря, также им предоставляются льготы по уплате транспортного налога, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Законопроект внес депутат от ЛДПР, член комитета по обороне Александр Шерин."Настоящим проектом федерального закона предполагается предоставить ветеранам боевых действий дополнительные меры социальной поддержки в виде внеочередного права на зачисление детей ветеранов боевых действий в дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, имеющие интернат, летние оздоровительные учреждения, а также предоставления льготы по уплате транспортного налога", - говорится в пояснительной записке к документу.Изменения предполагается внести в закон "О внесении дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием реализации мер социальной поддержки ветеранов боевых действий".

https://ria.ru/20210514/lgoty-1732381770.html

https://ria.ru/20210507/lgoty-1731375772.html

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россия, александр шерин, лдпр, госдума рф, общество