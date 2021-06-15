https://ria.ru/20210615/gosduma-1737083554.html
В Госдуму внесли законопроект о поддержке ветеранов боевых действий
В Госдуму внесли законопроект о поддержке ветеранов боевых действий - РИА Новости, 15.06.2021
В Госдуму внесли законопроект о поддержке ветеранов боевых действий
В Госдуму внесен законопроект, по которому ветеранам боевых действий предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде внеочередного права на... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:55
2021-06-15T14:55
2021-06-15T14:55
россия
александр шерин
лдпр
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, по которому ветеранам боевых действий предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде внеочередного права на зачисление детей в детсады, школы, летние лагеря, также им предоставляются льготы по уплате транспортного налога, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Законопроект внес депутат от ЛДПР, член комитета по обороне Александр Шерин."Настоящим проектом федерального закона предполагается предоставить ветеранам боевых действий дополнительные меры социальной поддержки в виде внеочередного права на зачисление детей ветеранов боевых действий в дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, имеющие интернат, летние оздоровительные учреждения, а также предоставления льготы по уплате транспортного налога", - говорится в пояснительной записке к документу.Изменения предполагается внести в закон "О внесении дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием реализации мер социальной поддержки ветеранов боевых действий".
https://ria.ru/20210514/lgoty-1732381770.html
https://ria.ru/20210507/lgoty-1731375772.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_c6cb5d724cb6888c6c1a4653f135c46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр шерин, лдпр, госдума рф, общество
В Госдуму внесли законопроект о поддержке ветеранов боевых действий
В Госдуму внесен законопроект о дополнительных мерах соцподдержки ветеранов боевых действий