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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210615/forum-1737032842.html
Детский IT-форум пройдет в 2022 году в Югре
Детский IT-форум пройдет в 2022 году в Югре - РИА Новости, 15.06.2021
Детский IT-форум пройдет в 2022 году в Югре
Отдельная программа для детей и подростков запланирована в 2022 году в рамках международного IT-форума стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, сообщила губернатор... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:30
2021-06-15T10:30
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ
брикс
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наталья комарова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости. Отдельная программа для детей и подростков запланирована в 2022 году в рамках международного IT-форума стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова."Современная молодежь рано включается в информационные технологии и онлайн-общение, и важно дать молодым людям возможности для развития, вовремя увидеть их стремления получения знаний, поддержать... Мы приняли решение: со следующего года на нашей международной площадке пройдет форум "Юниор-IT", - сказала Комарова, открывая двенадцатый международный IT-форум.Форум в Ханты-Мансийске проходит 15-18 июня в смешанном формате, большинство мероприятий планируются в режиме онлайн.Ранее губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума отметила, что на форум заявлено более 500 гостей и 100 тысяч онлайн-участников. Согласно уточненным данным региональных властей, участие в форуме подтвердили делегаты из 63 стран.Организаторы мероприятия сообщали, что программа IT-форума предусматривает 15 приоритетных тематических направлений, также запланирована третья международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, посвященная коммуникациям в цифровую эпоху, выставка "Цифровые технологии для всех" и ряд других событий с участием аналитического центра при правительстве России.Кроме того, состоится конференция "Россия - Китай", посвященная цифровым технологиям, информационной безопасности, развитию доверия и сотрудничества. Она проводится совместно с альянсом облачной безопасности и ассоциацией кибербезопасности КНР, научными центрами и крупнейшими IT-компаниями.
https://ria.ru/20210608/park-1736087282.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, брикс, юнеско, шос, наталья комарова, китай, ханты-мансийск, общество
Детский IT-форум пройдет в 2022 году в Югре
10:30 15.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Детский IT-форум пройдет в 2022 году в Югре

Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости. Отдельная программа для детей и подростков запланирована в 2022 году в рамках международного IT-форума стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
"Современная молодежь рано включается в информационные технологии и онлайн-общение, и важно дать молодым людям возможности для развития, вовремя увидеть их стремления получения знаний, поддержать... Мы приняли решение: со следующего года на нашей международной площадке пройдет форум "Юниор-IT", - сказала Комарова, открывая двенадцатый международный IT-форум.
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Ранее губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума отметила, что на форум заявлено более 500 гостей и 100 тысяч онлайн-участников. Согласно уточненным данным региональных властей, участие в форуме подтвердили делегаты из 63 стран.
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Организаторы мероприятия сообщали, что программа IT-форума предусматривает 15 приоритетных тематических направлений, также запланирована третья международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, посвященная коммуникациям в цифровую эпоху, выставка "Цифровые технологии для всех" и ряд других событий с участием аналитического центра при правительстве России.
Кроме того, состоится конференция "Россия - Китай", посвященная цифровым технологиям, информационной безопасности, развитию доверия и сотрудничества. Она проводится совместно с альянсом облачной безопасности и ассоциацией кибербезопасности КНР, научными центрами и крупнейшими IT-компаниями.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округБРИКСЮНЕСКОШОСНаталья КомароваКитайХанты-МансийскОбщество
 
 
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