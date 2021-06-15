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Детский IT-форум пройдет в 2022 году в Югре

Детский IT-форум пройдет в 2022 году в Югре - РИА Новости, 15.06.2021

Детский IT-форум пройдет в 2022 году в Югре

Отдельная программа для детей и подростков запланирована в 2022 году в рамках международного IT-форума стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, сообщила губернатор... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:30

2021-06-15T10:30

2021-06-15T10:30

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

брикс

юнеско

шос

наталья комарова

китай

ханты-мансийск

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости. Отдельная программа для детей и подростков запланирована в 2022 году в рамках международного IT-форума стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова."Современная молодежь рано включается в информационные технологии и онлайн-общение, и важно дать молодым людям возможности для развития, вовремя увидеть их стремления получения знаний, поддержать... Мы приняли решение: со следующего года на нашей международной площадке пройдет форум "Юниор-IT", - сказала Комарова, открывая двенадцатый международный IT-форум.Форум в Ханты-Мансийске проходит 15-18 июня в смешанном формате, большинство мероприятий планируются в режиме онлайн.Ранее губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума отметила, что на форум заявлено более 500 гостей и 100 тысяч онлайн-участников. Согласно уточненным данным региональных властей, участие в форуме подтвердили делегаты из 63 стран.Организаторы мероприятия сообщали, что программа IT-форума предусматривает 15 приоритетных тематических направлений, также запланирована третья международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, посвященная коммуникациям в цифровую эпоху, выставка "Цифровые технологии для всех" и ряд других событий с участием аналитического центра при правительстве России.Кроме того, состоится конференция "Россия - Китай", посвященная цифровым технологиям, информационной безопасности, развитию доверия и сотрудничества. Она проводится совместно с альянсом облачной безопасности и ассоциацией кибербезопасности КНР, научными центрами и крупнейшими IT-компаниями.

https://ria.ru/20210608/park-1736087282.html

https://ria.ru/20210602/yugra-1735275224.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

китай

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, брикс, юнеско, шос, наталья комарова, китай, ханты-мансийск, общество