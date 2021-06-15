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Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 15.06.2021
Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Арменией, призвал Ереван к сотрудничеству в рамках... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:35
2021-06-15T17:05
россия
серж саргсян
грузия
турция
армения
в мире
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БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Арменией, призвал Ереван к сотрудничеству в рамках "платформы шести".Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Ранее источник в Баку сообщил РИА Новости, что Эрдоган встретится с Алиевым на официальной церемонии приветствия в Шуше. После встречи один на один с президентом Азербайджана состоялась церемония подписания документов. Стороны подписали Шушинскую декларацию о союзничестве."Я призываю Ереван воспользоваться возможностями сотрудничества в регионе в рамках платформы шести (Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения). Все от нас зависящее для нормализации отношений с Арменией мы сделаем", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в ходе визита в Шушу.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента. Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы.Армянская сторона обвиняла Турцию в оказании военной помощи Азербайджану во время эскалации конфликта в Карабахе и переброске в регион конфликта наемников из Ближнего Востока.
https://ria.ru/20201026/armeniya-1581666079.html
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россия, серж саргсян, грузия, турция, армения, в мире
Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
16:35 15.06.2021 (обновлено: 17:05 15.06.2021)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Эрдоган заявил, что Турция сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Арменией

Читать ria.ru в
БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Арменией, призвал Ереван к сотрудничеству в рамках "платформы шести".
Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Ранее источник в Баку сообщил РИА Новости, что Эрдоган встретится с Алиевым на официальной церемонии приветствия в Шуше. После встречи один на один с президентом Азербайджана состоялась церемония подписания документов. Стороны подписали Шушинскую декларацию о союзничестве.
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"Я призываю Ереван воспользоваться возможностями сотрудничества в регионе в рамках платформы шести (Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения). Все от нас зависящее для нормализации отношений с Арменией мы сделаем", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в ходе визита в Шушу.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента. Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы.
Армянская сторона обвиняла Турцию в оказании военной помощи Азербайджану во время эскалации конфликта в Карабахе и переброске в регион конфликта наемников из Ближнего Востока.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов
26 февраля, 14:22
Алиев озвучил позицию Азербайджана по отношениям Армении и Турции
 
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